Amorim xác nhận kế hoạch chuyển nhượng tháng 1 của MU 27/12/2025 07:01

MU sắp thất bại trong cuộc đua giành chữ ký của Antoine Semenyo trước đối thủ truyền kiếp Manchester City, buộc đội bóng của Ruben Amorim phải chuyển hướng sang các mục tiêu khác trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Bây giờ, Amorim đã lên tiếng về kế hoạch chuyển nhượng tháng 1 của MU.

Ruben Amorim xác nhận Manchester United đã hoàn thiện kế hoạch cho kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. HLV của Quỷ đỏ Amorim, cho biết MU có "khoảng trống" để chiêu mộ tân binh, nhưng Antoine Semenyo nhiều khả năng sẽ không phải là một trong số đó.

Ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford đã nỗ lực hết sức để chiêu mộ Semenyo, 25 tuổi, nhưng ngôi sao của Bournemouth dự kiến ​​sẽ gia nhập đối thủ truyền kiếp của "quỷ đỏ là Man City, khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa vào thứ Năm tuần tới (ngày 1-1-2026). Man City chuẩn bị kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 65 triệu bảng Anh của Semenyo và khiến các đội bóng như MU, Liverpool, Chelsea và Tottenham thất bại trong nỗ lực chiêu mộ anh.

HLV Ruben Amorim đã xác nhận kế hoạch chuyển nhượng tháng 1 của MU. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Tuy nhiên, Manchester United vẫn đang chuẩn bị cho một tháng bận rộn. Phát biểu với Sky Sports trước trận đấu với Newcastle vào ngày Lễ tặng quà (Boxing Day), HLV Ruben Amorim giải thích: "Chúng tôi có chỗ để chiêu mộ thêm cầu thủ, nhưng điều rất quan trọng ở CLB của chúng tôi là phải có kế hoạch và chúng tôi cần mang về những cầu thủ mà chúng tôi đã biết rõ.

Thật khó để biết chắc chắn mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ, nhưng chúng tôi cần phải chắc chắn về những cầu thủ mà chúng tôi chiêu mộ. Nếu không chắc chắn, tốt hơn hết là không nên chiêu mộ ai cả và làm việc với những cầu thủ hiện có. Điều đó là rõ ràng đối với tôi.

Có lẽ tôi nên khác biệt như nhiều HLV khác, nhưng đó là suy nghĩ của tôi và tôi nghĩ đó cũng là suy nghĩ của ban lãnh đạo rằng chúng tôi không thể lặp lại những sai lầm trong quá khứ và chúng tôi cần vượt qua những thời điểm khó khăn này, vì chúng tôi có những cầu thủ là tuyển thủ quốc gia".

Amorim không cần nhiều thời gian để đánh giá xem một mục tiêu có phù hợp với đội của mình hay không, chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói thêm: "Tôi nghĩ tôi có linh cảm tốt về điều đó. Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ không chiêu mộ một cầu thủ mà chúng tôi chưa có cảm nhận tốt về cậu ấy khi gặp mặt trực tiếp.

Họ có thể đánh lừa tôi một chút, nhưng sẽ rất khó, vì vậy tôi có trực giác và hầu hết thời gian, tôi đều đoán đúng. Tôi chỉ cần nhìn người đó, có thể là cách họ nói chuyện và tôi nghĩ mình có thể nhận ra điều gì đó không đúng. Tôi không biết nữa".

Về phía các cầu thủ ra đi, một người có thể chính thức rời MU vào tháng Giêng là Andre Onana. Thủ môn này được MU cho mượn đến CLB Trabzonspor của Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 9 và đã bày tỏ mong muốn ở lại sau khi mùa giải kết thúc, Onana nói rằng: "Tôi rất hạnh phúc, hãy tin tôi. Tôi đang sống giai đoạn tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình.

Tôi không có gì để phàn nàn, tôi rất vui khi được ở đây. Thỉnh thoảng khi đang lái xe, có một chiếc xe khác tạt đầu xe tôi. "Onana, dừng lại, tôi muốn chụp ảnh". Tôi nghĩ bụng, "Ừ, nhưng mình có thể làm theo cách khác". Nhưng khi họ nhìn thấy tôi, họ đều vui, và tôi cũng vậy. Lúc đầu thì khó khăn, nhưng giờ tôi đã hiểu rồi.

Họ là những người hâm mộ của tôi, tôi yêu quý họ, và tôi yêu cảm giác này. Bởi vì họ rất nhiệt huyết. Đó là một điều tuyệt vời. Đó là điều bạn không thể diễn tả được nếu không ở đây. Nhưng khoảng thời gian tôi ở đây thật hoàn hảo đối với tôi. Tôi rất hạnh phúc khi được ở đây. Đó là một lối sống khác, nhưng thật tuyệt vời. Thực sự đáng kinh ngạc, tuyệt diệu".