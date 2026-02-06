Tổng Bí thư Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia 06/02/2026 10:07

(PLO)- Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Campuchia nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước

Sáng 6-2, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Sân bay quốc tế Techo tại thủ đô Phnom Penh (Vương quốc Campuchia), bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia, theo lời mời của Quốc vương Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni.

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm tại Sân bay Quốc tế Techo - Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm này còn bao gồm các hoạt động quan trọng, trong đó Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, cũng như đồng chủ trì cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào tại Campuchia, theo lời mời của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen.

Cùng tham gia đoàn có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.



Ngay khi xuống sân bay, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đi dọc thảm đỏ giữa hàng quân danh dự và bắt tay các thành viên đón đoàn. Sân bay quốc tế Techo rực rỡ quốc kỳ Việt Nam và Campuchia.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến Phnom Penh, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia - Ảnh: TTXVN.

Đông đảo tầng lớp nhân dân Campuchia có mặt tại sân bay, mang theo ảnh, cờ, hoa để chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Chuyến thăm này có ý nghĩa quan trọng, là dịp để các nhà lãnh đạo cấp cao của hai nước tăng cường trao đổi, củng cố nền tảng tin cậy chính trị, đồng thời thúc đẩy việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được.

Chuyến thăm cũng nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước, qua đó tạo động lực đưa quan hệ Việt Nam-Campuchia phát triển lên tầm cao mới, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước và đóng góp tích cực vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực.