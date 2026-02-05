Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thủ đô Vientiane, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Lào 05/02/2026 10:00

(PLO)- Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm là dịp để hai Đảng, hai nước tiếp tục khẳng định mạnh mẽ truyền thống đoàn kết đặc biệt, gắn bó thủy chung, trước sau như một giữa Việt Nam và Lào.

Tin từ TTXVN, sáng 5-2, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Chuyến thăm theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến Thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào. Ảnh: TTXVN

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Wattay, phía Lào có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Vilay Lakhamphong; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phet Phomphiphak; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Thongsalith Mangnomek cùng nhiều quan chức cấp cao khác.

Phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm và Phu nhân, cùng đại diện các cơ quan, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; đại diện cộng đồng người Việt Nam sinh sống và học tập tại Lào.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, thiếu nữ Lào và các em thiếu nhi tặng hoa Tổng Bí thư. Đại diện kiều bào và lưu học sinh Việt Nam tại Lào, cũng như đông đảo các học sinh và người dân Lào vẫy cờ hai nước tại sân bay và dọc đường đi chào mừng Tổng Bí thư và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Ngay trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Lào, truyền thông Lào ngày 4-2 đăng nhiều bài viết khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến thủ đô Vientiane, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Lào. Ảnh: TTXVN

Các bài viết trên trang điện tử báo Pathetlao, ấn phẩm của Hãng Thông tấn quốc gia Lào và trên trang điện tử báo Công an Lào đều nhận định chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Lào lần này là minh chứng rõ nét về sự gắn bó sâu sắc, quan tâm đồng hành và gần gũi thân thiết của cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, cũng như các nhà lãnh đạo Việt Nam, đối với cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và các nhà lãnh đạo Lào…

Chuyến thăm sẽ giúp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và đối tác chiến lược Lào-Việt Nam, Việt Nam- Lào ngày càng đơm hoa kết trái hơn nữa.

Đặc biệt, đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm trong năm 2026 và cũng là chuyến thăm đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV. Trong khi đây cũng là lần đón khách đầu tiên của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sau thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Chuyến thăm không chỉ có ý nghĩa lịch sử và tầm quan trọng to lớn, mà còn khẳng định mức độ tin cậy chính trị cao và chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng cao nhất đối với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Điều đặc biệt, chuyến thăm diễn ra bối cảnh không khí phấn khởi khi hai nước đã tổ chức thành công Đại hội Đảng ở mỗi nước và sau chuyến thăm thành công của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân tới Việt Nam trong hai ngày 26 và 27-1 vừa qua.

Thiếu nữ Lào và các em thiếu nhi tặng hoa Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm cấp Nhà nước tới Lào. Ảnh: TTXVN

Việc các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên trao đổi các chuyến thăm là chứng minh cho thấy sự kề vai sát cánh, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trên con đường phát triển đất nước, cùng bảo vệ gìn giữ và phát triển mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước ngày càng gắn kết, hiệu quả và liên tục nâng cấp lên tầm cao mới.

Các bài viết kết luận việc lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước gặp nhau nhiều lần trong khoảng thời gian ngắn và thăm nhau đầu tiên sau mỗi kỳ Đại hội Đảng đã phản ánh sâu sắc và đầy đủ mức độ tin cậy chính trị và sự gắn kết chiến lược chặt chẽ của mối quan hệ đồng chí, anh em được hình thành từ Liên minh chiến đấu, được tôi luyện thông qua lịch sử và được kế thừa, giữ gìn bởi nhiều thế hệ lãnh đạo.

Việc lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên gặp gỡ và trao đổi, là cơ hội tốt để hai bên cùng nhau tổng kết và đánh giá kết quả hợp tác song phương, xác định phương hướng trong tương lai, chia sẻ tầm nhìn chiến lược và tăng cường phối hợp hoạch định chính sách phát triển của mỗi nước.

Điều này sẽ đặt nền móng vững chắc để quan hệ Việt Nam- Lào tiếp tục phát triển thực chất và hiệu quả hơn, mang lợi ích cho người dân và hỗ trợ cho sự phát triển bền vững ở cả hai nước Lào và Việt Nam.