Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt cán bộ Công an cao cấp nhân dịp Tết Nguyên đán 2026 04/02/2026 21:34

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị lực lượng Công an nhân dân phải đi đầu thực hiện và lan tỏa mạnh mẽ về tinh thần của Đại hội XIV, phải lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm đến nơi đến chốn và đo lường được bằng kết quả những chỉ đạo của Đảng, của Nhà nước.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, chiều 4-2, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức gặp mặt cán bộ Công an cấp cao các thời kỳ.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: BCA

Lực lượng công an tiên phong trong chuyển đổi số

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thông tin về kết quả của Đại hội XIV của Đảng và khẳng định tinh thần triển khai Nghị quyết rất khẩn trương, quyết liệt.

Nhiệm kỳ mới tập trung vào ba mục tiêu chiến lược: Giữ vững ổn định, bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước; thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển nhanh, bền vững để hoàn thành mục tiêu 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng (năm 2030) và 100 năm thành lập nước (năm 2045); nâng cao đời sống nhân dân, ấm no, hạnh phúc.

Ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của lực lượng Công an nhân dân trong thời gian qua, Tổng Bí thư nhấn mạnh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội có những bước đột phá, chuyển biến mạnh mẽ, duy trì vị thế Việt Nam trong nhóm các quốc gia có an ninh, an toàn hàng đầu thế giới, tạo lực hấp dẫn, thu hút bạn bè quốc tế đến đầu tư, du lịch tại Việt Nam.

Lực lượng Công an tiên phong trong chuyển đổi số, đi đầu trong thực hiện Đề án 06, làm chủ dữ liệu quốc gia, phục vụ hiệu quả quản lý xã hội và phát triển kinh tế; hoàn thành cơ bản mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị đã đề ra, khẳng định vai trò “thanh bảo kiếm”, “lá chắn thép”, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân và chế độ.

Đảng bộ Công an Trung ương và toàn lực lượng công an đã gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết 18 của Bộ Chính trị, triển khai mô hình công an địa phương hai cấp.

Cùng với quân đội, ngành ngoại giao, lực lượng Công an đã thực hiện tốt công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đóng góp tích cực vào an ninh khu vực và toàn cầu, giảm những nguy cơ điểm nóng, những xung đột.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: BCA

Chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư đánh giá cao, trân trọng và cảm ơn các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Công an nhân dân các thời kỳ đã có những đóng góp quan trọng; mong muốn với nhiệt huyết, trách nhiệm, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp cách mạng, vẻ vang của Đảng, nhân dân trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư đề nghị để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, lực lượng Công an nhân dân phải đi đầu thực hiện và lan tỏa mạnh mẽ về tinh thần của Đại hội, phải lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm đến nơi đến chốn và đo lường được bằng kết quả những chỉ đạo của Đảng, của Nhà nước.

Lực lượng Công an nhân dân phải chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, ngay từ khi manh nha mọi yếu tố tiềm ẩn phức tạp, kết hợp nhuần nhuyễn và chặt chẽ giữa đảm bảo an ninh truyền thống, hiện đại và tăng cường bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; tiếp tục kéo giảm tội phạm một cách bền vững.

Lực lượng Công an tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, giải quyết có hiệu quả các thách thức an ninh, nguy cơ đe dọa đến an ninh, bảo vệ lợi ích quốc gia từ sớm, từ xa; phải tập trung hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tổng Bí thư mong muốn các cán bộ Công an cấp cao qua các thời kỳ tiếp tục thể hiện vai trò là tấm gương sáng ở nơi cư trú, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta không ngừng phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, bản lĩnh, làm nòng cốt, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy ý chí và khát vọng, những hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra. Phấn đấu đến năm 2045 xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.