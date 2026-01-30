Bộ Công an tặng quà tết tại TP Cần Thơ 30/01/2026 21:08

(PLO)- Bộ Công an phối hợp các đơn vị trao 1.000 phần quà Tết, 390 xe lăn và nhiều trang thiết bị cho hộ khó khăn, gia đình chính sách tại TP Cần Thơ.

Chiều 30-1, tại xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ, Bộ Công an phối hợp Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh mạng Quốc gia Việt Nam (NCS) và Tập đoàn CT&D tổ chức lễ trao tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn và xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an trao quà tết cho người dân.

Dự lễ có Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, Công an thành phố và chính quyền các xã Vĩnh Viễn, Xà Phiên, Lương Tâm, Vĩnh Thuận Đông.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ trao quà tết cho bà con.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, cùng ông Đồng Văn Thanh đại diện Đoàn Công tác trao tặng 20 phần quà Tết do Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tặng các mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công cách mạng.

Tại chương trình, Thượng tướng Phạm Thế Tùng cùng đoàn công tác đã trao tượng trưng 1.000 phần quà Tết cho các hộ gia đình khó khăn tại bốn xã nêu trên; trao 390 xe lăn cho người khuyết tật; trao 10 bộ máy vi tính, 10 máy in, bàn ghế làm việc, thuốc và trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế xã Vĩnh Viễn; trao 50 bộ máy tính cho Trường THCS Trương Tấn Lập.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng trao tặng 1.000 suất quà Tết.

Dịp này, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cũng trao 20 phần quà của Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, gửi tặng các gia đình chính sách, thương binh và gia đình có công với cách mạng.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết việc chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công, người yếu thế luôn được Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân quan tâm, đặc biệt trong dịp Tết đến, Xuân về.

Bộ Công an trao tặng quà tết tại TP Cần Thơ.

Thay mặt địa phương, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Viễn Đoàn Hữu Tâm cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị đồng hành; khẳng định các phần quà, trang thiết bị được trao tặng có ý nghĩa thiết thực, góp phần hỗ trợ đời sống người dân địa phương.

Tổng giá trị quà tặng, xe lăn, máy tính, thuốc và trang thiết bị y tế trong chương trình là 2,5 tỉ đồng.