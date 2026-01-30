TP.HCM tặng quà Tết cho người có công, mức cao nhất 10 triệu đồng/suất 30/01/2026 19:14

(PLO)- Tết Bính Ngọ 2026, TP.HCM dành hơn 2.123 tỉ đồng chăm lo Tết, tặng quà đến 10 triệu đồng cho người có công và các nhóm yếu thế.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động và kinh phí chăm lo Tết Bính Ngọ năm 2026.

Theo đó, TP tổ chức tặng quà Tết cho các đối tượng diện chính sách có công, người đang hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, hộ nghèo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng bảo trợ xã hội do xã, phường, đặc khu quản lý.

Cụ thể, đối với diện chính sách có công, TP.HCM chi quà Tết cho 210.008 suất, chia thành 12 nhóm đối tượng, với mức quà từ 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng/suất. Trong đó, cao nhất là 72 Mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, mức 10 triệu đồng/suất.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (thứ 3, từ trái sang) chia sẻ với gia đình liệt sĩ Đỗ Văn Đỉ, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025). Ảnh: HẢI NHI

Các đối tượng được chia thành 12 nhóm, tương ứng 12 mức quà, cụ thể:

Nhóm 1: 72 suất, 10 triệu đồng/suất, tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Nhóm 2: 120 suất, 7 triệu đồng/suất, tặng cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Nhóm 3: 355 suất, 3,1 triệu đồng/suất, tặng thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và bệnh binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Nhóm 4: 93 suất, 3 triệu đồng/suất, tặng thân nhân từ hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Nhóm 5: 8.228 suất, 2,8 triệu đồng/suất, tặng thân nhân thờ cúng Mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Nhóm 6: 6.211 suất, 2,5 triệu đồng/suất, tặng đại diện thân nhân gia đình liệt sĩ anh hùng; thân nhân, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ; vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Nhóm 7: 623 suất, 2,2 triệu đồng/suất, tặng thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh và người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học, có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên.

Nhóm 8: 8.625 suất, 2 triệu đồng/suất, dành tặng người có công giúp đỡ cách mạng và các đối tượng đang hưởng trợ cấp ưu đãi, tuất từ trần hằng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B hạng 2/4, có tỉ lệ tổn thương từ 61%-80%.

Nhóm 9: 15.533 suất, 1,8 triệu đồng/suất, tặng thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B hạng 3/4 và 4/4, có tỉ lệ tổn thương từ 21%-60%, kể cả trường hợp đang hưởng mất sức lao động.

Nhóm 10: 106.198 suất, 1,7 triệu đồng/suất, tặng tử tù; bệnh binh hạng 2/3, 3/3; người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; người được tặng Huân, Huy chương Kháng chiến, Chiến thắng hưởng trợ cấp một lần; thanh niên xung phong hưởng trợ cấp hằng tháng; Anh hùng Lao động thời kỳ kháng chiến.

Ngoài ra, người phục vụ người nhiễm chất độc hóa học, thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng (tỉ lệ tổn thương từ 81% trở lên); người nhiễm chất độc hóa học (từ 80% trở xuống); người thờ cúng liệt sĩ; sinh viên là con người có công hưởng trợ cấp giáo dục - đào tạo; đối tượng theo QĐ 142/2008, 53/2010, 62/2011/QĐ-TTg; con liệt sĩ hưởng quyền lợi chính trị.

Nhóm 11: 14.209 suất, 1,5 triệu đồng/suất, tặng con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp; thanh niên xung phong hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định 40/2011 của Thủ tướng; các đối tượng hưởng trợ cấp một lần nhưng không hưởng chế độ nào khác theo quyết định của Thủ tướng.

Nhóm 12: 49.741 suất, 1 triệu đồng/suất, tặng các đối tượng hưởng trợ cấp một lần, hiện không hưởng chế độ nào khác theo Quyết định 62/2011 và 49/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Được biết, Tết Bính Ngọ 2026 là năm đầu tiên TP.HCM triển khai chính sách tặng quà Tết cho người có công trong bối cảnh sáp nhập TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu thành một đơn vị hành chính.

Để bảo đảm quyền lợi của người có công, TP.HCM thống nhất áp dụng mức quà tặng cao nhất trong ba khu vực đã thực hiện trong năm 2025 để triển khai đồng loạt trong năm 2026.

Bên cạnh đó, thành phố bổ sung thêm nhiều nhóm người có công vào diện được tặng quà Tết năm 2026, nhằm bảo đảm tính bao phủ và sự công bằng trong chính sách an sinh.

Đối với người đang hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng, TP tặng quà cho 348.600 suất, chia làm hai nhóm. Nhóm hưởng lương hưu và cán bộ phường, xã nghỉ hưu nhận 1,8 triệu đồng/suất (316.530 người). Nhóm người bị tai nạn lao động, mất sức lao động và các đối tượng hưởng trợ cấp theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhận 1,3 triệu đồng/suất (32.070 người).

TP.HCM cũng tặng quà cho 1.228 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, mức 2,5 triệu đồng/người; 6.031 hộ nghèo, mức 1,5 triệu đồng/hộ, theo danh sách công nhận hộ nghèo năm 2025.

Được biết, tổng kinh phí dự kiến để tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Bính Ngọ năm 2026 là hơn 2.123,7 tỉ đồng.