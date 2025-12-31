Cụ thể 14 nhóm người có công được nhận quà của Đảng, Nhà nước 31/12/2025 12:12

(PLO)- Bộ Nội vụ hướng dẫn các địa phương tặng quà của Đảng, Nhà nước cho 14 nhóm người có công theo Nghị quyết 418 của Chính phủ, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng...

Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn 12806 gửi UBND các tỉnh, TP hướng dẫn tổ chức chi trả quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, bảo đảm thực hiện đúng đối tượng, đúng quy định và kịp thời.

Theo đó, việc chi trả được thực hiện theo Nghị quyết 418/2025 của Chính phủ, Quyết định 2814/2025 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2025 cho các địa phương. Bộ Nội vụ cũng yêu cầu các địa phương triển khai theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn 20467/2025 về vấn đề này.

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, nhóm người có công được tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội XIV của Đảng và Tết Nguyên đán năm 2026 thực hiện theo danh mục quy định tại Nghị quyết 418/NQ-CP và phụ lục kèm theo công văn, gồm 14 nhóm.

Tổng Bí thư Tô Lâm (khi đó là Chủ tịch nước) gặp mặt Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2024, nhân 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Ảnh: NHÂN DÂN

Cụ thể:

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01-01-1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01-01-1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

- Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng, thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

- Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động

- Đại diện thân nhân liệt sĩ

- Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân)

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

- Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Bộ Nội vụ yêu cầu UBND các tỉnh, TP chỉ đạo Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan ở địa phương và UBND cấp xã phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để tổ chức chi trả quà Tết cho các đối tượng nêu trên. Quá trình thực hiện phải bảo đảm đơn giản, thuận lợi, đúng đối tượng, đúng chế độ và đúng quy định.

Cạnh đó, các địa phương có trách nhiệm tổng hợp việc thực hiện, lập báo cáo theo biểu mẫu thống nhất do Bộ Nội vụ ban hành. Báo cáo phải nêu rõ từng nhóm đối tượng được tặng quà, số lượng người thụ hưởng và tổng kinh phí thực hiện tại địa phương.

Việc chi trả quà được thực hiện dịp Tết Nguyên đán 2026, kinh phí thực hiện bố trí trong năm ngân sách 2025, báo cáo kết quả trước ngày 5-1-2026.

Tại TP.HCM cùng các tỉnh, thành phố, Sở Tài chính và Sở Nội vụ cũng đã có công văn hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện nội dung này đúng quy định, đảm bảo chi trả kịp thời cho các đối tượng thuộc diện được hưởng.