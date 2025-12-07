Đà Nẵng chi trả hơn 3.000 tỉ đồng cho cán bộ nghỉ việc do sáp nhập 07/12/2025 16:56

(PLO)- Số lượng cán bộ, công chức viên chức ở Đà Nẵng nghỉ việc do sáp nhập được chi trả kinh phí là 2.967 người, tổng số tiền chi trả hơn 3.000 tỉ đồng.

Ngày 7-12, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho hay, Ban Tổ chức Thành ủy đã có báo cáo kết quả sáu tháng sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn TP.

Theo báo cáo, UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra, rà soát phương án bố trí nhà ở công vụ tại các xã. Đã có 13 xã thống nhất được phương án, gửi về Sở Xây dựng tổng hợp.

UBND TP chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp Sở Tài chính hướng dẫn công tác đầu tư xây dựng nhà ở công vụ tại các xã, báo cáo UBND TP chủ trương đầu tư xây dựng với tổng kinh phí dự kiến hơn 130 tỉ đồng.

Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Về giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ nghỉ việc theo Nghị định 178/2024, Nghị định 67/2025 của Chính phủ, tính đến nay, Đà Nẵng đã phê duyệt nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc đối với 2.968 trường hợp.

Trong đó, 2.967 cán bộ được chi trả tổng kinh phí hơn 3.000 tỉ đồng. Đà Nẵng đã hoàn thành việc chi trả chính sách chế độ đúng thời gian quy định.

Về giải quyết nghỉ việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, Đà Nẵng đã phê duyệt nghỉ việc cho 2.037 trường hợp. Thời gian tới, TP tiếp tục giải quyết nghỉ việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã có nguyện vọng nghỉ việc theo Nghị định 154/2025 của Chính phủ.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã cho chủ trương để Đảng ủy UBND TP chỉ đạo UBND TP ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung cho các cấp, ngành.

Để đảm bảo xe ô tô cho các xã, phường chưa được bố trí xe phục vụ công tác chung khi sắp xếp chính quyền hai cấp, UBND TP đã xin ý kiến Thường trực Thành ủy, Đảng ủy UBND TP thống nhất chủ trương trang bị 19 xe ô tô cho 19 xã, phường.

Đến nay, UBND TP đã phê duyệt bổ sung kinh phí mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung cho các địa phương, đơn vị (19 xã và ba sở) với tổng kinh phí hơn 30 tỉ đồng.