Biên phòng ứng cứu tàu hàng 1.500 tấn trôi dạt trên vịnh Đà Nẵng 07/12/2025 16:06

(PLO)- Tàu hàng Tuấn Kiệt 68, trọng tải 1.500 tấn bị trôi dạt trên vịnh Đà Nẵng đã được Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP ứng cứu kịp thời.

Chiều 7-12, Đại tá Phan Văn Thí - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng cho hay, Hải đội Biên phòng 2 vừa tổ chức lực lượng, phương tiện kịp thời hỗ trợ lai dắt tàu hàng Tuấn Kiệt 68 (HP 6219) bị hỏng máy và trôi neo trên vịnh Đà Nẵng.

Tàu Tuấn Kiệt 68 được bộ đội biên phòng hỗ trợ lai dắt kịp thời. Ảnh: BP

Trước đó, lúc 12 giờ 15 cùng ngày, trực ban tác chiến bộ đội biên phòng TP nhận thông báo tàu Tuấn Kiệt 68 (trọng tải 1.500 tấn), do ông Trần Văn Vũ làm thuyền trưởng trong quá trình neo đậu tại vịnh Đà Nẵng để sửa chữa máy đã bị trôi ra phía ngoài cửa vịnh.

Thời điểm báo tin, tàu trôi đến vị trí cách hướng đông bắc cảng Tiên Sa khoảng 2,5 hải lý, trên tàu chỉ còn một thuyền viên. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ khẩn cấp để tránh nguy cơ va vào đá ngầm gây tai nạn.

Nhận tin, lúc 12 giờ 55 cùng ngày, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP điều động phương tiện cùng sáu cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 nhanh chóng tiếp cận và hỗ trợ lai dắt tàu Tuấn Kiệt 68 trở lại khu neo đậu an toàn trong vịnh Đà Nẵng.

Đến 15 giờ, công tác cứu hộ đã hoàn tất, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.