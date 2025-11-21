Chìm tàu du lịch Thái Lan, may mắn tất cả du khách đều được cứu sống 21/11/2025 18:19

(PLO)- Sau nhiều giờ tìm kiếm, cứu hộ khẩn cấp, tất cả nạn nhân trong vụ chìm tàu du lịch ở Thái Lan đều được cứu sống an toàn.

Chiều 21-11, Trung tâm Chỉ huy bảo vệ lợi ích quốc gia trên biển khu vực 1 (tỉnh Chonburi, Thái Lan) tiếp nhận báo cáo về môt vụ chìm tàu du lịch, theo tờ Khaosod.

Trên tàu có 15 người, gồm du khách và thuyền viên.

Đến tối 21-11, sau nhiều giờ liền cứu hộ khẩn cấp, tất cả các nạn nhân đều đã được cứu an toàn. Các nạn nhân đều là công dân Thái Lan.

Chìm tàu du lịch Thái Lan giữa sóng lớn, may mắn các nạn nhân đều được cứu sống. Ảnh: MATICHON

Con tàu gặp nạn trên hành trình giữa đảo Ko Lan và bãi biển Marnwichai.

Theo thông tin ban đầu, khi tàu rời khỏi đảo Ko Lan khoảng 7 giờ sáng, gặp sóng to gió lớn và hệ thống bơm nước trục trặc, khiến tàu chìm vào khoảng 9 giờ cùng ngày.