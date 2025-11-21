Nga nói NATO biến biển Baltic thành 'khu vực đối đầu' 21/11/2025 06:31

Ngày 20-11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã biến biển Baltic thành khu vực đối đầu quân sự, cho rằng khối này không muốn thảo luận về giảm căng thẳng trong khu vực.

Bà Zakharova nói vùng biển này lâu nay là không gian thương mại và hợp tác hòa bình, nhưng cán cân đó đã bị phá vỡ từ việc NATO tăng cường hiện diện quân sự, đài RT đưa tin.

“Phần khu vực biển Baltic ở phía châu Âu này đã bị biến thành một khu vực đối đầu, leo thang mạnh sau khi Phần Lan và Thụy Điển gia nhập khối” - bà nói.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Bà chỉ trích việc NATO triển khai nhiệm vụ “Baltic Sentry” từ năm 2025, gọi đây là nỗ lực áp đặt các quy tắc hàng hải mới và biến biển Baltic thành “vùng biển nội bộ” của NATO - một tham vọng mà bà cho là sẽ thất bại.

Vị phát ngôn viên khẳng định Nga sẽ vẫn là một thành viên đầy đủ trong “cộng đồng Baltic”.

“Rất khó để thấy bất kỳ triển vọng nào cho đối thoại nhằm giảm căng thẳng. Và các nước NATO không cho thấy họ sẵn sàng thảo luận một cách thẳng thắn về các biện pháp giảm leo thang” - bà Zakharova nói.

Phát biểu của bà được đưa ra trong bối cảnh Moscow cho rằng luận điệu chống Nga cùng hoạt động quân sự của các thành viên NATO đang gia tăng, đặc biệt tại Estonia, Latvia và Lithuania - những quốc gia giáp Nga và biển Baltic.

NATO nói rằng nhiệm vụ “Baltic Sentry” nhằm bảo vệ hạ tầng dưới biển quan trọng sau các sự cố gần đây liên quan đường dây năng lượng và cáp thông tin.

Khối này đã triển khai tàu chiến, tàu ngầm và máy bay đến khu vực, tiến hành tuần tra và tập trận thường xuyên. Moscow xem việc tăng cường lực lượng này là mối đe dọa trực tiếp.

Estonia, Latvia và Lithuania đã áp dụng lập trường ngày càng cứng rắn với Nga kể từ khi xung đột Ukraine leo thang năm 2022.

Các quan chức như Ủy viên Quốc phòng Liên minh châu Âu (EU) Andrius Kubilius, cựu Thủ tướng Lithuania, liên tục viện dẫn “mối đe dọa” từ Nga để biện minh cho chi tiêu quốc phòng tăng vọt. Tuần này, ông Kubilius cảnh báo nguy cơ xảy ra xung đột với Nga trong vòng 2-4 năm tới.

Moscow bác bỏ các cáo buộc này, gọi đó là “chủ nghĩa quân sự liều lĩnh” của phương Tây. Bà Zakharova nhấn mạnh Nga sẽ sử dụng mọi công cụ pháp lý hiện có để bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia.

NATO chưa lên tiếng về thông tin trên.