Sự chú ý đổ dồn về kế hoạch hòa bình của Mỹ cho Ukraine 20/11/2025 08:00

(PLO)- Sự chú ý đang đổ dồn về kế hoạch hòa bình của Mỹ cho Ukraine mà nhiều nguồn tin thì có thể đề xuất Kiev nhượng đất cho Nga và cắt giảm quân đội để đổi lấy các bảo đảm an ninh.

Hãng Reuters ngày 19-11 dẫn nguồn tin cho biết Mỹ đã gửi tín hiệu tới Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky rằng Ukraine phải chấp nhận một khuôn khổ hoà bình do Washington soạn thảo để chấm dứt chiến tranh với Nga.

Kế hoạch hòa bình này đề xuất Kiev nhượng lại một phần lãnh thổ cho Nga và từ bỏ một số loại vũ khí.

Các nguồn tin (đề nghị không tiết lộ danh tính vì tính nhạy cảm của vấn đề) nói rằng bản kế hoạch bao gồm cả đề xuất cắt giảm quy mô lực lượng vũ trang Ukraine, cùng một số điều khoản khác. Washington muốn Kiev chấp thuận các điểm chính trong khuôn khổ này.

Các đề xuất này do Mỹ thảo luận trực tiếp với Nga. Ukraine không tham gia vào quá trình soạn thảo các đề xuất này, nguồn tin cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: WHITE HOUSE/UKRINFORM

Một kế hoạch như vậy sẽ là bước thụt lùi lớn đối với Kiev trong bối cảnh Nga tiếp tục mở rộng kiểm soát ở miền đông Ukraine, còn ông Zelensky lại đang xoay sở với một bê bối tham nhũng, theo Reuters.

Hãng tin Axios cùng ngày 19-11 cũng dẫn lời một quan chức Mỹ thạo tin cho biết kế hoạch mới của Washington hình dung Ukraine sẽ nhượng cho Moscow một phần lãnh thổ ở miền Đông mà Kiev hiện không kiểm soát, để đổi lấy một bảo đảm an ninh của Mỹ dành cho Ukraine và châu Âu trước nguy cơ Nga tấn công trong tương lai.

Bình luận về các đề xuất nói trên, một nhà ngoại giao châu Âu cho rằng kế hoạch này “dồn Kiev vào chân tường” và các bên sẽ không thể thống nhất được giải pháp nào bỏ qua lập trường của Ukraine hoặc các đồng minh châu Âu của Washington.

Một nhà ngoại giao châu Âu khác nhận xét đề nghị Ukraine cắt giảm quân đội nghe giống yêu sách của Nga hơn là một đề xuất nghiêm túc.

Theo nguồn tin của Reuters, ông Zelensky dự kiến gặp phái đoàn Mỹ tại Kiev vào ngày 20-11 để trao đổi về kế hoạch hòa bình. Phái đoàn này có sự tham gia của Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll và Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ - Tướng Randy George.

Nhà Trắng từ chối bình luận về vấn đề này. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chưa đưa ra phản hồi.

Trong bài đăng trên Telegram ngày 19-11, ông Zelensky không nhắc đến khuôn khổ của Washington nhưng kêu gọi Mỹ thể hiện vai trò lãnh đạo hiệu quả để giúp kết thúc cuộc chiến kéo dài.

“Điều quan trọng nhất để chấm dứt đổ máu và đạt được hòa bình bền vững là chúng ta phối hợp với tất cả các đối tác, và sự lãnh đạo của Mỹ phải tiếp tục mạnh mẽ, hiệu quả” - ông Zelensky viết sau cuộc gặp với ông Erdogan ở Ankara.

Ông Zelensky nói chỉ có Mỹ và Tổng thống Donald Trump “mới có đủ sức mạnh để cuộc chiến này cuối cùng đi đến hồi kết”.