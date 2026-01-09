Ông Trump cảnh báo Mỹ có thể tiếp tục không kích Nigeria 09/01/2026 08:00

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ có thể tiến hành thêm các cuộc không kích tại Nigeria nếu có thêm người theo Kitô giáo bị sát hại ở quốc gia châu Phi này.

Trả lời phỏng vấn của tờ The New York Times ngày 8-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ có thể tiến hành thêm các cuộc không kích tại Nigeria nếu người theo Kitô giáo bị sát hại ở quốc gia châu Phi này.

Ông Trump đưa ra nhận định trên khi được hỏi về cuộc không kích của Mỹ vào ngày Giáng sinh 2025 tại Nigeria. Khi đó, quân đội Mỹ cho biết đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào các tay súng thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở khu vực tây bắc Nigeria theo đề nghị của chính phủ Nigeria.

Nigeria khi đó tuyên bố cuộc không kích là một “chiến dịch chung” nhằm vào “khủng bố” và “không liên quan một tôn giáo cụ thể nào”.

“Tôi rất muốn đây chỉ là một cuộc không kích duy nhất. Nhưng nếu họ tiếp tục giết hại người Kitô giáo, thì sẽ là nhiều cuộc không kích” - The New York Times dẫn lời ông Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn của The New York Times. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Khi được hỏi về việc chính cố vấn châu Phi của ông từng nói rằng các tay súng IS và phiến quân Boko Haram đã giết nhiều người Hồi giáo hơn người Kitô giáo, ông Trump đáp: “Tôi nghĩ người Hồi giáo cũng đang bị giết ở Nigeria. Nhưng chủ yếu là người Kitô giáo”.

Cuối tháng 10-2025, tổng thống Mỹ bắt đầu cảnh báo rằng Kitô giáo đang đối mặt một “mối đe dọa mang tính tồn vong” tại Nigeria và đe dọa can thiệp quân sự vào quốc gia Tây Phi này vì cho rằng chính quyền Nigeria đã không ngăn chặn được bạo lực nhắm vào các cộng đồng Kitô giáo.

Nigeria có dân số hơn 230 triệu người, được chia gần như đồng đều giữa người Kitô giáo, tập trung chủ yếu ở miền nam, và người Hồi giáo, chiếm ưu thế ở miền bắc.

Mặc dù Nigeria từ lâu đối mặt các vấn đề an ninh kéo dài, bao gồm bạo lực và các vụ bắt cóc do các nhóm nổi dậy Hồi giáo gây ra ở miền bắc, nước này kiên quyết phủ nhận việc người Kitô giáo phải chịu sự đàn áp có hệ thống.

Chính phủ Nigeria đã phản hồi những lời cảnh báo trước đây của Tổng thống Trump, cho biết Nigeria sẵn sàng hợp tác với Washington để chống lại các tay súng, đồng thời bác bỏ cách diễn đạt của Mỹ cho rằng người Kitô giáo đang ở trong tình trạng đặc biệt nguy hiểm.

Giới chức Nigeria lưu ý rằng các tay súng đã sát hại nhiều người Hồi giáo cũng như người Kitô giáo.