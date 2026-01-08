Ông Trump ký tuyên cáo rút Mỹ khỏi 66 tổ chức quốc tế, gần một nửa thuộc LHQ 08/01/2026 09:19

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump ký tuyên cáo rút Mỹ khỏi 66 tổ chức quốc tế, cho rằng các thực thể này đi ngược lợi ích của Mỹ.

Ngày 7-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức ký tuyên cáo rút Mỹ khỏi 66 tổ chức quốc tế, trong đó có 31 tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc (LHQ), với lý do các đơn vị nói trên hoạt động "đi ngược lại lợi ích quốc gia của Mỹ", theo hãng tin Reuters.

Theo thông cáo từ Nhà Trắng phát đi ngày 7-1, trong danh sách các tổ chức mà Mỹ tuyên bố rút khỏi bao gồm nhiều cái tên đáng chú ý như: Diễn đàn Chống Khủng bố Toàn cầu (GCTF), Diễn đàn Năng lượng Quốc tế (IEF), Quỹ Xây dựng Hòa bình LHQ và Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC).

Phía Nhà Trắng cho rằng các tổ chức này đang thúc đẩy "các chính sách khí hậu cực đoan, cơ chế quản trị toàn cầu và các chương trình ý thức hệ xung đột với chủ quyền cũng như sức mạnh kinh tế của Mỹ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Động thái quyết liệt này là kết quả của một quá trình rà soát toàn diện đối với tất cả các tổ chức liên chính phủ quốc tế, các công ước và hiệp ước mà Mỹ đang là thành viên hoặc bên tham gia.

“Việc rút khỏi này sẽ chấm dứt sự tham gia và tài trợ từ tiền thuế của người dân Mỹ cho các thực thể ưu tiên nghị trình toàn cầu hóa hơn là các ưu tiên của Mỹ, hoặc các thực thể giải quyết những vấn đề quan trọng một cách kém hiệu quả, lãng phí" - theo thông cáo của Nhà Trắng.

Hiện tại, Nhà Trắng chưa phản hồi ngay lập tức khi được đề nghị cung cấp thêm chi tiết cụ thể về lộ trình rút khỏi các tổ chức trên.

Phần mình, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đăng thông báo, nêu rõ: “Chính quyền ông Trump nhận thấy các thể chế này có phạm vi hoạt động trùng lắp, quản lý yếu kém, không cần thiết, lãng phí, vận hành thiếu hiệu quả, bị chi phối từ lợi ích của các tác nhân thúc đẩy những nghị trình trái ngược với Mỹ, hoặc là mối đe dọa đối với chủ quyền, tự do và sự thịnh vượng chung của quốc gia”.

“Chúng tôi sẽ không tiếp tục tiêu tốn nguồn lực, vốn ngoại giao và sức nặng về tính chính danh từ việc tham gia vào những thể chế không còn liên quan hoặc đi ngược lại lợi ích của chúng tôi" - trích thông cáo của Bộ này.

Đây là bước đi mới nhất trong chuỗi các quyết định của Mỹ rút khỏi các cơ quan toàn cầu.

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2, ông Trump đã tìm cách cắt giảm mạnh nguồn tài trợ của Mỹ cho LHQ, chấm dứt sự tham gia của Mỹ tại Hội đồng Nhân quyền LHQ, gia hạn việc ngừng tài trợ cho cơ quan cứu trợ người Palestine (UNRWA) và rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO).

Ông Trump cũng đã công bố kế hoạch rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Thỏa thuận khí hậu Paris, theo Reuters.