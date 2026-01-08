Ông Trump ra tuyên bố về Nga, Ukraine và NATO 08/01/2026 05:43

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có bài đăng trên Truth Social nhắc đến Nga, Ukraine, NATO và cả giải Nobel Hòa bình.

Ngày 7-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định rằng nếu không có sự can thiệp của ông Nga đã kiểm soát hoàn toàn Ukraine, đồng thời chỉ trích việc Na Uy không trao giải Nobel Hòa bình cho mình.

"Nếu không có sự can dự của tôi, Nga đã nắm trong tay toàn bộ Ukraine ngay lúc này. Cũng hãy nhớ rằng, tôi đã giúp chấm dứt 8 cuộc chiến tranh, và Na Uy đã ngớ ngẩn không trao giải Nobel Hòa bình cho tôi. Nhưng điều đó không quan trọng! Điều quan trọng là tôi đã cứu sống hàng triệu người" - ông Trump chia sẻ trên nền tảng Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Theo đài RBC, hồi tháng 5, ông Trump từng nhận định rằng những vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện là chưa đủ đối với Moscow. Theo ông, Nga muốn kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Ukraine.

Gần đây, Tổng thống Mỹ cũng đưa ra bình luận về sự "cần thiết" của việc Ukraine nhượng bộ lãnh thổ để chấm dứt chiến tranh, với lập luận rằng Nga "đằng nào cũng sẽ chiếm lấy những vùng lãnh thổ đó trong vài tháng tới".

Nhắc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Trump cho rằng trước đây hầu hết các quốc gia thành viên khối "đã không thanh toán các khoản chi phí" và chỉ dành vỏn vẹn 2% GDP cho quốc phòng cho đến khi ông trở thành Tổng thống Mỹ.

"Trước đây các nước NATO chỉ chi khoảng 2% GDP cho quốc phòng, và nhiều nước thậm chí không đóng đủ phần nghĩa vụ của mình. Trong khoảng thời gian đó, Mỹ phải gánh phần chi phí thay cho họ" - ông Trump viết.

Người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh rằng hiện nay, các nước trong Liên minh đang "chi trả 5% GDP" cho ngân sách quốc phòng, theo yêu cầu của ông.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, cả Nga và Trung Quốc đều không e ngại NATO nếu thiếu vắng khối quân sự này thiếu vắng Washington.

Ông cũng bày tỏ sự hoài nghi về việc liệu Liên minh này có sát cánh cùng Mỹ khi Washington cần hay không.

"Tôi hoài nghi rằng liệu NATO có thực sự đứng về phía chúng ta nếu Mỹ thật sự cần hay không. Chúng ta sẽ luôn ở đó vì NATO, ngay cả khi họ không ở đó vì chúng ta" - ông nói thêm.