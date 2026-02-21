Mỹ tính phương án tấn công lãnh đạo Iran? 21/02/2026 05:28

(PLO)- Hãng Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ rằng kế hoạch quân sự của Mỹ đối với Iran đã bước vào giai đoạn nâng cao, với các phương án bao gồm nhắm mục tiêu vào cá nhân.

Hãng Reuters ngày 20-2 dẫn lời các quan chức Mỹ rằng kế hoạch quân sự của Mỹ đối với Iran đã bước vào giai đoạn nâng cao, với các phương án bao gồm nhắm mục tiêu vào cá nhân, thậm chí theo đuổi việc thay đổi chế độ tại Tehran nếu được Tổng thống Donald Trump ra lệnh.

Các phương án quân sự này là dấu hiệu mới nhất cho thấy Mỹ đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột nghiêm trọng với Iran nếu nỗ lực ngoại giao thất bại.

Tuần trước, Reuters đưa tin rằng quân đội Mỹ đang chuẩn bị cho một chiến dịch kéo dài nhiều tuần nhằm vào Iran, có thể bao gồm tấn công các cơ sở an ninh cũng như hạ tầng hạt nhân của Tehran.

Những tiết lộ mới nhất cho thấy công tác lập kế hoạch đã chi tiết và tham vọng hơn, trong bối cảnh ông Trump gần đây công khai đề cập khả năng thay đổi chế độ tại Cộng hòa Hồi giáo.

Hai quan chức Mỹ, yêu cầu giấu tên vì tính chất nhạy cảm của kế hoạch, không cung cấp thêm chi tiết về những cá nhân có thể bị nhắm mục tiêu hoặc cách quân đội Mỹ có thể tìm cách thay đổi chế độ mà không triển khai lực lượng bộ binh quy mô lớn.

Ông Trump đã tập trung một lượng hỏa lực lớn tại Trung Đông, song phần lớn năng lực tác chiến nằm trên các tàu chiến và máy bay chiến đấu. Bất kỳ chiến dịch ném bom quy mô lớn nào cũng có thể nhận được sự hỗ trợ từ các máy bay ném bom xuất phát từ lãnh thổ Mỹ.

Một chiếc tiêm kích F/A-18E Super Hornet chuẩn bị cất cánh từ boong tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln ở Biển Ả Rập, ngày 29-1. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ

Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump từng cho thấy sẵn sàng thực hiện các vụ ám sát có chủ đích khi phê chuẩn cuộc tấn công năm 2020 nhằm vào tướng cấp cao Iran Qassem Soleimani, người chỉ huy nhánh tình báo đối ngoại và lực lượng bán quân sự của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Một trong hai quan chức Mỹ lưu ý đến thành công của Israel trong việc nhắm mục tiêu các lãnh đạo Iran trong cuộc chiến 12 ngày năm ngoái. Khi đó, các nguồn tin khu vực nói với Reuters rằng ít nhất 20 chỉ huy cấp cao của Iran đã thiệt mạng, trong đó có Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang - Thiếu tướng Mohammad Bagheri.

“Cuộc chiến 12 ngày và các cuộc không kích của Israel nhằm vào mục tiêu cá nhân thực sự cho thấy tính hiệu quả của cách tiếp cận đó” - quan chức Mỹ nói, đồng thời cho biết trọng tâm là những người tham gia chỉ huy và kiểm soát lực lượng IRGC.

Tuy vậy, quan chức này cảnh báo rằng việc nhắm mục tiêu cá nhân đòi hỏi thêm nguồn lực tình báo. Để loại bỏ một chỉ huy quân sự cụ thể, cần xác định chính xác vị trí của người đó và đánh giá ai khác có thể bị ảnh hưởng trong chiến dịch.

Các quan chức trao đổi với Reuters nói rằng chưa rõ Mỹ đang nắm trong tay thông tin tình báo nào về các lãnh đạo Iran có thể trở thành mục tiêu tiềm tàng của Washington.

Mỹ và Iran chưa bình luận về các thông tin trên.

IRGC đã cảnh báo rằng lực lượng này có thể trả đũa các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực nếu Washington tấn công lãnh thổ Iran.

Trong bức thư gửi Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm 19-2, Iran cho biết sẽ không khơi mào bất kỳ cuộc chiến nào, nhưng “trong trường hợp phải hứng chịu hành động xâm lược quân sự, Iran sẽ đáp trả dứt khoát và tương xứng” khi thực thi quyền tự vệ.

Các quan chức Mỹ nói với Reuters rằng họ hoàn toàn dự liệu Iran sẽ đáp trả nếu bị tấn công, làm gia tăng nguy cơ thương vong cho phía Mỹ và nguy cơ bùng phát xung đột khu vực, trong bối cảnh nhiều quốc gia có thể nằm trong tầm bắn của kho tên lửa Iran.