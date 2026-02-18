Đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran: Tehran thấy 'cửa sổ cơ hội', Washington vẫn để ngỏ mọi phương án 18/02/2026 07:13

(PLO)- Sau vòng đàm phán thứ hai tại Geneva, Iran lạc quan về "cửa sổ cơ hội mới", trong khi Mỹ khẳng định Tehran chưa chạm đến "lằn ranh đỏ" và cảnh báo mọi kịch bản đều có thể xảy ra.

Ngày 17-2, Iran đã phát đi tín hiệu lạc quan thận trọng sau vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp thứ hai với Mỹ, mô tả đây là bước mở ra "cửa sổ cơ hội mới", theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Iran thấy "cửa sổ cơ hội"

Sau cuộc thảo luận do Oman làm trung gian tại Đại sứ quán Oman ở thủ đô Geneva (Thụy Sĩ), Ngoại trưởng Iran - ông Seyed Abbas Araghchi chia với đài truyền hình quốc gia IRIB rằng các cuộc thảo luận mang tính "xây dựng" hơn so với vòng đầu tiên tại thủ đô Muscat (Oman).

Ông Araghchi cho biết hai bên đã đạt được sự thấu hiểu chung về một bộ các nguyên tắc chỉ đạo và sẽ tiến tới việc soạn thảo một thỏa thuận khả thi.

Ngoại trưởng Araghchi cho biết thời gian cụ thể cho vòng đàm phán thứ 3 sẽ được ấn định sau khi các văn bản dự thảo được chuẩn bị và trao đổi. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận việc thu hẹp khoảng cách quan điểm giữa hai bên "sẽ cần thêm thời gian".

Ngoại trưởng Iran - ông Seyed Abbas Araghchi. Ảnh: Tân Hoa Xã

Phát biểu tại một hội nghị giải trừ quân bị của Liên Hợp Quốc sau đó cũng tại Geneva, ông Araghchi tỏ ra hy vọng hơn khi tuyên bố một "cửa sổ cơ hội mới" đã mở ra cho giải pháp đàm phán bền vững. Giải pháp này nhằm bảo vệ lợi ích của tất cả các bên và khu vực, đồng thời công nhận các quyền hợp pháp của Iran.

Ngoại trưởng Oman - ông Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Albusaidi, người giữ vai trò trung gian, cũng mô tả cuộc đàm phán là tích cực.

Ông Albusaidi ghi nhận các bên đạt "tiến bộ tốt" trong việc xác định các mục tiêu chung và vấn đề kỹ thuật, cũng như những nỗ lực nghiêm túc nhằm xác định các nguyên tắc chỉ đạo cho một thỏa thuận cuối cùng.

Mỹ "để ngỏ mọi phương án"

Trái ngược với giọng điệu lạc quan từ phía Iran và Oman, phía Mỹ tỏ ra thận trọng và cứng rắn hơn.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu với truyền thông Mỹ vào cuối ngày 17-2 rằng dù cuộc đàm phán có một số khía cạnh tích cực, nhưng Iran vẫn chưa ghi nhận các "lằn ranh đỏ" mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra.

"Mọi phương án đều đang được để ngỏ" - ông Vance nhấn mạnh.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: THE WASHINGTON POST

Một quan chức Mỹ (đề nghị không tiết lộ danh tính) chia sẻ với hãng Reuters rằng Iran dự kiến sẽ đưa ra các đề xuất chi tiết trong hai tuần tới để thu hẹp bất đồng.

"Đã có tiến bộ, nhưng vẫn còn rất nhiều chi tiết cần phải thảo luận" - quan chức này nhận định.

Tổng thống Trump - người từng rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân trước đây trong nhiệm kỳ đầu và tái áp đặt chiến dịch "gây sức ép tối đa" lên Tehran - đã nhiều lần cảnh báo có thể sử dụng vũ lực để buộc Iran kiềm chế các hoạt động hạt nhân. Đáp lại, Iran tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng với bất kỳ cuộc tấn công nào.

Trong khi các nhà ngoại giao đang làm việc tại Geneva, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phát động cuộc tập trận mang tên "Kiểm soát thông minh eo biển Hormuz".

Hãng thông tấn Tasnim cho biết cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 16-2, gồm các nội dung phóng tên lửa từ bờ biển và các vị trí trên đảo, sử dụng tàu tấn công nhanh và các đơn vị máy bay không người lái (UAV) mô phỏng các cuộc tấn công vào mục tiêu trên biển.

Hãng Sepah News, cơ quan truyền thông chính thức của IRGC, tuyên bố cuộc tập trận nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của hải quân và diễn tập các phương án an ninh, chống lại các mối đe dọa tại tuyến đường thủy quan trọng bậc nhất đối với vận chuyển dầu mỏ toàn cầu này.

Về phía Mỹ, tuần trước ông Trump cho biết tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford đang được triển khai đến Trung Đông để tăng cường cho tàu sân bay USS Abraham Lincoln và các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường tháp tùng, vốn đã hiện diện tại khu vực này được 3 tuần.