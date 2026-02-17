Ông Trump nói sẽ tham gia gián tiếp vào đàm phán hạt nhân với Iran 17/02/2026 13:00

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ tham gia "gián tiếp" vào cuộc đàm phán với Iran, đồng thời cảnh báo Tehran về hậu quả nếu không đạt được thỏa thuận.

Ngày 16-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ tham gia "gián tiếp" vào các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ về chương trình hạt nhân của Tehran, dự kiến ​​bắt đầu vào ngày 17-2 tại Geneva (Thụy Sĩ), theo hãng tin Reuters.

"Tôi sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán đó, một cách gián tiếp. Và chúng sẽ rất quan trọng" – ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Khi được hỏi về triển vọng đạt được thỏa thuận, ông Trump nói rằng Iran đã theo đuổi các cuộc đàm phán với lập trường cứng rắn nhưng đã học được hậu quả của việc giữ lập trường như vậy. Bằng chứng của hậu quả đó là việc Mỹ ném bom các địa điểm hạt nhân của Iran vào mùa hè năm 2025.

Do đó, ông Trump cho rằng lần này, phía Iran có động lực để đàm phán.

"Tôi không nghĩ họ muốn gánh chịu hậu quả của việc không đạt được thỏa thuận" – ông Trump nói.

Reuters dẫn một số nguồn tin cho biết Oman sẽ đóng vai trò là nước trung gian trong cuộc đàm phán ngày 17-2 tới đây. Các đặc phái viên của Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ tham gia cuộc đàm phán, trong khi đại diện phía Iran có thể là Ngoại trưởng Abbas Araqchi.

Tuy nhiên, Reuters cũng cho rằng quân đội Mỹ có khả năng tiến hành các chiến dịch kéo dài nhiều tuần nhằm vào Iran.

Ở chiều ngược lại, hôm 16-2, Iran cũng thực hiện cuộc tập trận tại eo biển Hormuz – tuyến đường thủy quốc tế quan trọng và tuyến đường xuất khẩu dầu mỏ từ các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh.