Ông Trump nói sẽ thăm Venezuela, ca ngợi quan hệ song phương ở mức 10 điểm 14/02/2026 05:45

(PLO)- Nếu chuyến đi diễn ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Venezuela kể từ năm 1997.

Ngày 13-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela rất tốt và ông dự định sẽ đến thăm quốc gia Mỹ Latinh này, theo hãng tin Reuters.

"Tôi sẽ đến thăm Venezuela” - ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng, mặc dù ông không tiết lộ thêm chi tiết nào khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

“Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt với Tổng thống Venezuela [bà Delcy Rodriguez]” - ông Trump nói, đồng thời lưu ý rằng Mỹ đang “hợp tác rất chặt chẽ” với bà Rodriguez về việc tiếp cận dầu mỏ.

“Tôi đánh giá mối quan hệ hiện tại của chúng tôi với Venezuela ở mức 10 điểm” - ông Trump nói thêm.

Nếu chuyến thăm diễn ra, ông Trump sẽ trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Mỹ đến thăm Venezuela trong gần ba thập niên.

Khi được Reuters hỏi liệu ông có công nhận bà Rodriguez - người hiện là tổng thống lâm thời Venezuela - là chính phủ chính thức hay không, ông Trump nói rằng “chúng tôi đã làm điều đó” và “chúng tôi đang làm việc với họ, và thực sự hiện tại họ đã làm rất tốt”.

Nhà Trắng không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về việc liệu lập trường chính thức của Mỹ đối với chính phủ của bà Rodriguez có thay đổi hay không sau khi lực lượng Mỹ bắt Tổng thống Venezuela - ông Nicolas Maduro hồi đầu tháng 1.

Các quan chức chính quyền Tổng thống Trump trong những tuần gần đây đã nói rõ rằng Mỹ không công nhận chính phủ lâm thời của bà Rodriguez là hợp pháp.

Đầu tuần này, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright đã trở thành thành viên đầu tiên trong nội các của ông Trump đến thăm Venezuela. Chuyến đi nhằm đánh giá ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela và tiến hành đàm phán với chính phủ lâm thời của bà Rodriguez. Chuyến thăm tập trung vào một cuộc cải tổ lớn ngành năng lượng Venezuela nhằm vực dậy nền kinh tế và tái hội nhập trữ lượng dầu mỏ vào thị trường toàn cầu.

Venezuela chưa bình luận về phát ngôn của ông Trump.

Về phần mình, bà Rodriguez đã đưa ra một số nhượng bộ đối với Mỹ, bao gồm việc đóng băng các chuyến hàng dầu mỏ đến Cuba, ủng hộ một đạo luật mở cửa ngành công nghiệp dầu mỏ do nhà nước kiểm soát cho các công ty nước ngoài và trả tự do cho hàng trăm tù nhân chính trị.