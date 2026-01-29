Ngoại trưởng Mỹ điều trần Thượng viện về chủ trương hành động với Venezuela 29/01/2026 06:01

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng các nhà lãnh đạo mới của Venezuela đang tiến tới quan hệ gần gũi hơn với Mỹ, nên Washington không phải tiến hành thêm bất kỳ hành động quân sự nào.

Ngày 28-1, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng các nhà lãnh đạo mới của Venezuela đang tiến tới quan hệ gần gũi hơn với Mỹ, nên hiện tại Washington không có nhu cầu cấp bách phải tiến hành thêm hành động quân sự, theo hãng tin Reuters.

Ông Rubio đưa ra phát biểu khi ông lần đầu trả lời chất vấn trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện kể từ chiến dịch quân sự của Mỹ ở Venezuela nhằm bắt Tổng thống Nicolas Maduro hôm 3-1.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm việc với Tổng thống lâm thời Venezuela - bà Delcy Rodriguez sau khi ông Maduro bị bắt. Tuy nhiên trước đó ông Trump cũng cảnh báo sẽ có thêm hành động quân sự nếu chính phủ của bà Rodriguez không đáp ứng các yêu cầu của Mỹ.

Ông Rubio nói trước các thượng nghị sĩ Mỹ rằng dù Tổng thống Trump không loại trừ bất kỳ phương án nào, “chúng tôi không ở tư thế, cũng không có ý định hay kỳ vọng, phải tiến hành bất kỳ hành động quân sự nào tại Venezuela”.

“Sự hiện diện quân sự duy nhất mà các bạn sẽ thấy tại Venezuela là lực lượng Thủy quân lục chiến bảo vệ đại sứ quán của chúng tôi” - ông Rubio nói thêm.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện ngày 28-1. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Mỹ cho biết các kênh liên lạc với giới lãnh đạo Venezuela “rất tôn trọng và mang tính xây dựng”, đồng thời nói thêm rằng ông kỳ vọng Mỹ sớm có thể mở lại hiện diện ngoại giao tại nước này.

Đại sứ quán Mỹ ở Caracas đã đóng cửa từ năm 2019, nhưng trong những tuần gần đây, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cử các quan chức tới bắt đầu công tác chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại.

“Lần đầu tiên trong 20 năm, chúng tôi đang có những cuộc đối thoại nghiêm túc về việc làm suy yếu và loại bỏ sự hiện diện của Iran, cũng như ảnh hưởng của Trung Quốc và sự hiện diện của Nga. Thực tế, tôi có thể nói với các bạn rằng có nhiều thành phần tại Venezuela hoan nghênh việc khôi phục quan hệ với Mỹ trên nhiều mặt”- theo nhà ngoại giao Mỹ.

Ngoại trưởng Rubio cho biết Mỹ đã thiết lập một cơ chế ngắn hạn để bán dầu của Venezuela, nhưng mục tiêu là tạo điều kiện cho quá trình chuyển tiếp hướng tới “một Venezuela thân thiện, ổn định, thịnh vượng”.

Cuối ngày 28-1, ông Rubio đã gặp lãnh đạo phe đối lập Venezuela - bà Maria Corina Machado tại Bộ Ngoại giao Mỹ.

Sau cuộc gặp, bà Machado nói với các phóng viên rằng sự thay đổi đang đến.

“Tôi biết Venezuela đang trải qua điều gì; tôi cảm nhận điều đó trong từng thớ thịt của mình. Nhưng tôi nói với các bạn điều này: chúng ta sẽ đạt được điều đó. Điều đó đang xảy ra” - theo bà Machado.

Chính phủ Venezuela chưa bình luận về các thông tin trên.