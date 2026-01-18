Rộ tin Mỹ mật đàm Bộ trưởng Nội vụ Venezuela nhiều tháng trước khi bắt ông Maduro 18/01/2026 07:03

(PLO)- Nguồn tin độc quyền của hãng Reuters tiết lộ rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bí mật đàm phán với Bộ trưởng Nội vụ Venezuela nhiều tháng trước khi mở chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Hãng Reuters ngày 17-1 dẫn nhiều nguồn thạo tin rằng các quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận với Bộ trưởng Nội vụ Venezuela - ông Diosdado Cabello từ nhiều tháng trước khi thực hiện chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Kể từ đó đến nay, đôi bên vẫn duy trì liên lạc.

4 nguồn tin cho biết rằng các quan chức Mỹ đã cảnh báo ông Cabello (62 tuổi) không được sử dụng lực lượng an ninh hoặc các nhóm ủng hộ đảng cầm quyền mang tính chiến đấu dưới quyền ông để nhắm vào phe đối lập.

Bộ máy an ninh này - bao gồm các cơ quan tình báo, cảnh sát và lực lượng vũ trang - vẫn được bảo toàn phần lớn sau cuộc đột kích của Mỹ vào ngày 3-1.

Ông Cabello cũng có tên trong cùng bản cáo trạng về buôn bán ma túy mà chính quyền ông Trump đã sử dụng làm căn cứ pháp lý để bắt giữ ông Maduro. Tuy nhiên, ông Cabello không bị bắt giữ trong chiến dịch nói trên.

Bộ trưởng Nội vụ Venezuela - ông Diosdado Cabello. Ảnh: EFE

2 nguồn tin nắm rõ các cuộc thảo luận tiết lộ rằng việc liên lạc với ông Cabello đã bắt đầu từ những ngày đầu của chính quyền ông Trump nhiệm kỳ 2 và tiếp diễn trong những tuần ngay trước khi Mỹ bắt giữ ông Maduro.

4 nguồn tin khẳng định chính quyền Mỹ vẫn liên hệ với ông Cabello sau sự kiện ông Maduro bị bắt.

1 người nắm rõ các cuộc đối thoại cho biết rằng vị bộ trưởng này đã giữ liên lạc với chính quyền ông Trump cả trực tiếp lẫn thông qua các kênh trung gian.

Các cuộc trao đổi này chưa từng được công bố trước đây và chúng mang tính then chốt đối với nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm tác động tình hình nội bộ Venezuela.

Theo 1 nguồn tin được báo cáo về những lo ngại của phía Mỹ, nếu ông Cabello quyết định huy động các lực lượng dưới quyền, điều này có thể kích động sự hỗn loạn mà ông Trump muốn tránh, đồng thời đe dọa khả năng nắm quyền của Tổng thống lâm thời Venezuela - bà Delcy Rodriguez.

Ông Cabello đã công khai tuyên bố đoàn kết với bà Rodriguez, người mà ông Trump đã dành lời khen ngợi cho đến thời điểm hiện tại.

Trong khi bà Rodriguez được Mỹ xem là "nhân tố then chốt" trong chiến lược của Tổng thống Trump đối với Venezuela hiện nay, ông Cabello lại được tin là người nắm trong tay quyền lực để giữ cho các kế hoạch đó đi đúng hướng hoặc đảo lộn hoàn toàn chúng.

Tất cả các nguồn tin đều đề nghị được giấu tên để có thể trao đổi cởi mở về những thông tin liên lạc nội bộ nhạy cảm của chính phủ với ông Cabello.

Hiện chưa rõ liệu các cuộc thảo luận giữa chính quyền Trump và ông Cabello có mở rộng sang các vấn đề về quản trị đất nước Venezuela trong tương lai hay không. Cũng chưa rõ liệu ông Cabello có tuân thủ các cảnh báo từ phía Mỹ hay không.

Nhà Trắng và chính phủ Venezuela chưa lên tiếng chính thức về thông tin trên.