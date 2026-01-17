Chính giới Na Uy phản ứng việc ông Trump được lãnh đạo đối lập Venezuela tặng huy chương Nobel Hòa bình 17/01/2026 06:52

Sau việc lãnh đạo phe đối lập Venezuela – bà María Corina Machado trao lại huy chương giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhiều chính trị gia Na Uy đã lên tiếng phản đối. Theo tờ The Guardian, đa số quan điểm cho rằng hành động là không hợp lý.

Bà Kirsti Bergstø – lãnh đạo đảng Cánh tả Xã hội chủ nghĩa Na Uy và là người phát ngôn chính sách đối ngoại của đảng – cho rằng hành động này “thật vô lý” và giải thưởng Nobel Hòa bình không thể được trao tặng cho người khác.

“Ông Trump chắc chắn tuyên bố rằng ông đã nhận được nó, nhưng giải thưởng không thể được chuyển giao, và những lời đe dọa lặp đi lặp lại của ông Trump đối với Greenland rõ ràng chứng minh tại sao việc trao giải cho ông là sai” – bà Bergstø nói.

Lãnh đạo phe đối lập Venezuela – bà María Corina Machado trao lại huy chương giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THE WHITE HOUSE

Ông Trygve Slagsvold Vedum – lãnh đạo đảng Trung tâm – cho rằng: “Ai xứng đáng được nhận giải thì đã được nhận. Việc ông Trump chấp nhận huy chương nói lên điều gì đó về con người ông khi tô điểm cho bản thân bằng vinh dự và công lao của người khác”.

Trong khi đó, ông Raymond Johansen – cựu thị trưởng thủ đô Oslo – cho rằng điều này có thể làm tổn hại đến uy tín của giải Nobel Hòa bình và Ủy ban Nobel.

“Điều này vô cùng đáng xấu hổ và gây tổn hại đến một trong những giải thưởng được công nhận và quan trọng nhất thế giới. Việc trao giải như vậy đã bị chính trị hóa và tiềm ẩn nguy hiểm” – ông viết trên Facebook.

Trước đó, Trung tâm Nobel Hòa bình cho biết “huy chương của giải có thể đổi chủ, nhưng danh hiệu người đoạt giải Nobel Hòa bình thì không thể. Ủy ban Nobel Na Uy và Viện Nobel Na Uy – ban tổ chức giải thưởng – cũng khẳng định giải thưởng “không thể bị thu hồi, chia sẻ hoặc chuyển nhượng”.

Bộ Ngoại giao Na Uy từ chối bình luận về vấn đề này, cho rằng giải thưởng này độc lập với chính phủ Na Uy.

Hôm 15-1, bà Machado đã trao huy chương Nobel Hòa bình bà nhận được cho ông Trump trong cuộc gặp tại Nhà Trắng “để ghi nhận sự cống hiến đặc biệt của ông ấy đối với tự do của chúng ta”. Vài giờ sau, ông Trump viết trên Truth Social rằng bà Machado “đã trao cho tôi giải Nobel Hòa bình của bà ấy vì những việc tôi đã làm. Một cử chỉ tuyệt vời thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau”.