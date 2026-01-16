Ông Zelensky nói về rào cản với hòa bình Ukraine sau chỉ trích của ông Trump 16/01/2026 05:31

(PLO)- Nga và Ukraine lên tiếng sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Moscow sẵn sàng khép lại cuộc chiến nhưng Kiev đang chần chừ trong đàm phán.

Ngày 15-1, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky phản bác những phát biểu được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra một ngày trước đó rằng Kiev là rào cản đối với hòa bình, theo hãng tin Reuters.

“Chúng tôi đã trao đổi về các nỗ lực ngoại giao với Mỹ. Ukraine chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là trở ngại cho hòa bình” - ông Zelensky nói khi phát biểu qua video đêm 15-1.

Ông Zelensky nói thêm rằng các cuộc tấn công liên tiếp của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng và những mục tiêu khác của Ukraine cho thấy Moscow không muốn hòa bình.

“Chính các tên lửa Nga, các máy bay không người lái (UAV) ‘Shahed’ của Nga và nỗ lực của Nga nhằm hủy diệt Ukraine là bằng chứng rõ ràng cho thấy Nga hoàn toàn không quan tâm đến các thỏa thuận” - tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: X

Nhà Trắng và Điện Kremlin chưa bình luận về phát ngôn của ông Zelensky.

Trước đó, trả lời phỏng vấn của Reuters, ông Trump cho rằng Ukraine kém sẵn sàng đạt được một thỏa thuận hơn so với Nga.

Khi được hỏi vì sao các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn dắt vẫn chưa chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài gần bốn năm ở Ukraine, Tổng thống Trump đáp: “Vì ông Zelensky”.

Theo tổng thống Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sẵn sàng khép lại cuộc chiến nhưng Tổng thống Zelensky tỏ ra dè dặt hơn.

“Tôi nghĩ ông ấy [Putin] sẵn sàng đạt được một thỏa thuận. Tôi nghĩ Ukraine kém sẵn sàng hơn” - ông Trump nói tại Phòng Bầu dục.

Về phía Moscow, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov ngày 15-1 nói rằng Nga đồng tình với quan điểm của ông Trump rằng ông Zelensky đang cản trở việc đạt được thỏa thuận.

Ông Peskov nói rằng ông Putin và phía Nga vẫn để ngỏ khả năng đàm phán.

Theo Reuters, ông Trump và ông Zelensky có mối quan hệ lúc thăng lúc trầm trong quá trình xử lý các nỗ lực giải quyết xung đột Nga-Ukraine.

Ông Trump và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance từng to tiếng với ông Zelensky tại Phòng Bầu dục vào tháng 2-2025 vì cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine chưa thể hiện sự biết ơn đối với hỗ trợ của Mỹ.

Những tương tác giữa họ sau đó dường như đã được cải thiện trong các cuộc gặp tiếp theo.