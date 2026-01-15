Đưa máy bay C-119 từ Đồng Nai về Quảng Trị trưng bày tại sân bay Tà Cơn 15/01/2026 14:47

Ngày 15-1, Bảo tàng tỉnh Quảng Trị thông tin đơn vị đã tiếp nhận máy bay C-119 từ Đồng Nai về để trưng bày ở Di tích quốc gia sân bay Tà Cơn, xã Khe Sanh.

Máy bay C-199 được lắp dựng tại Di tích quốc gia sân bay Tà Cơn.



Chiếc máy bay này được vận chuyển từ tỉnh Đồng Nai về Quảng Trị bằng xe chuyên dụng. Các đơn vị chuyên môn thực hiện lắp ráp, sơn phục chế bề ngoài máy bay.



Bảo tàng tỉnh Quảng Trị, cho biết việc đưa máy bay C-119 về sân bay Tà Cơn sẽ giúp tăng số lượng hiện vật, tái hiện sinh động không gian lịch sử và làm phong phú thêm bộ sưu tập hiện vật quy mô lớn tại di tích.

Máy bay C-119 từng là phương tiện chiến tranh của quân đội Mỹ, tham chiến trên tuyến đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh, trong đó có chiến trường Quảng Trị.

Nhiều bộ phận của máy bay được vận chuyển về Quảng Trị để lắp ráp.



Năm 2016, Bộ Quốc phòng đã cấp chiếc C-119 cho tỉnh Quảng Trị để phục vụ công tác trưng bày, nhưng do ngân sách hạn chế nên nhiều lần kế hoạch bị trì hoãn.

Đến cuối năm 2024, UBND TPHCM quyết định hỗ trợ tỉnh Quảng Trị 4 tỉ đồng nhằm phục hồi, tháo rã, vận chuyển máy bay C-119 từ Đồng Nai về lắp đặt tại Di tích sân bay Tà Cơn.

Sân bay Tà Cơn từng là căn cứ quân sự chiến lược của Mỹ giai đoạn 1966-1968 ở Khe Sanh và cũng là nơi ghi dấu chiến công của Quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ.

Khu di tích đang trưng bày nhiều hiện vật ngoài trời như máy bay C-130, CH-47 Chinook, UH-1A, xe tăng M48, M41, M113, pháo 155mm cùng nhiều vỏ bom, đạn.

Trong đó, nổi bật nhất là chiếc máy bay vận tải hạng nặng C-130 (biệt danh “ngựa thồ”) mang số hiệu 532, từng tham chiến ở Khe Sanh - Tà Cơn và được bàn giao về di tích năm 2012.

Việc bổ sung máy bay C-119 với kích thước lớn sẽ làm phong phú thêm hệ thống hiện vật, đồng thời tái hiện không gian sân bay quân sự rõ nét hơn tại Tà Cơn - một trong những điểm đến lịch sử quan trọng của Quảng Trị.