Kỷ niệm 50 năm Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh: 'Địa chỉ đỏ' giáo dục lòng yêu nước 04/09/2025 14:28

(PLO)- Ông Phạm Định Phong, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT&DL) kỳ vọng sang giai đoạn mới, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh sẽ là "địa chỉ đỏ" giáo dục lịch sử, lòng yêu nước và khát vọng hòa bình cho thế hệ trẻ.

Sáng 4-9, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tổ chức buổi họp mặt ôn lại “Hành trình 50 năm: Vì yêu thương là Hòa bình” nhân kỷ niệm 50 năm thành lập (4-9-1975 - 4-9-2025).

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM trao cờ truyền thống cho Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Ảnh: V. HÀ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lâm Ngô Hoàng Anh, Phó Giám đốc điều hành Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh cho biết trải qua nửa thế kỷ, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh đã khẳng định vị thế của một thiết chế văn hóa hàng đầu quốc gia.

"Sức sống của Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh được thể hiện qua những con số ấn tượng, với hàng chục triệu lượt khách tham quan, vượt mốc 25 triệu lượt vào năm 2025. Sau đại dịch, lượng khách phục hồi mạnh mẽ, có ngày vượt 10.000 lượt, chủ yếu là du khách quốc tế. Nền tảng tạo nên sức hút này là kho di sản ký ức quý giá gồm hơn 20.000 tài liệu, hiện vật và phim ảnh, nhiều hiện vật do cựu chiến binh, nhà báo và bạn bè quốc tế trao tặng" - ông Hoàng Anh cho hay.

Ông Lâm Ngô Hoàng Anh, Phó Giám đốc điều hành Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh phát biểu tại sự kiện.

Cũng theo ông Hoàng Anh, trên nền tảng 50 năm hình thành và phát triển, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh đang bước vào giai đoạn mới với tầm nhìn trở thành "Bảo tàng vì Hòa bình".

Với sứ mệnh chuyển hóa ký ức chiến tranh thành sức mạnh mềm văn hóa, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa các dân tộc thông qua ngoại giao nhân dân, theo ông Hoàng Anh, Bảo tàng sẽ tập trung vào 2 định hướng chiến lược. Một là đẩy mạnh hợp tác quốc tế, hai là chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng công nghệ hiện đại như thuyết minh đa ngôn ngữ, số hóa hiện vật 3D, vé tự động và tham quan trực tuyến, nhằm lan tỏa di sản đến công chúng toàn cầu.

Tham dự lễ kỷ niệm, ông Phạm Định Phong, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT&DL) đánh giá cao cũng như bày tỏ niềm tự hào về những thành tựu, sự trưởng thành và những bước chuyển mình mang tầm vóc chiến lược của Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh trong 50 năm qua.

Ông Phạm Định Phong, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ VH-TT&DL.

"Bước sang giai đoạn mới, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh không chỉ là điểm đến du lịch hàng đầu mà còn là "địa chỉ đỏ" giáo dục lịch sử, lòng yêu nước và khát vọng hòa bình cho thế hệ trẻ. Tôi mong Sở VH&TT TP.HCM tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Bảo tàng phát huy vai trò, trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục hòa bình mang tầm vóc quốc tế, góp phần xây dựng TP.HCM hiện đại, nghĩa tình" - ông Phong kỳ vọng.

Tại lễ kỷ niệm, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh đã tổ chức buổi giao lưu với các nguyên lãnh đạo của bảo tàng, chủ đề "Sự gắn kết giữa các thế hệ vì sự phát triển của Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh".

Đồng thời, Ban tổ chức cũng công bố quyết định khen thưởng, trao giấy khen của Cục Di sản văn hóa, Bộ VH-TT&DL; giấy khen của Sở VH&TT và biểu trưng tri ân cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho Bảo tàng Chứng tích chiến tranh...

Trao bằng khen cũng như tri ân nguyên lãnh đạo và các cộng tác viên của Bảo tàng.

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tiếp nhận tư liệu lịch sử tại buổi lễ kỷ niệm 50 năm thành lập.

Dịp này, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh đã khai mạc trưng bày chuyên đề "Ẩm thực Nam bộ thời kháng chiến". Nhiều hình ảnh, hiện vật trưng bày đã thể hiện một góc nhìn nhân văn về cuộc chiến sinh tồn thầm lặng, nơi những bữa ăn đạm bạc đã trở thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, nuôi dưỡng ý chí cho quân và dân ta.

Các lãnh đạo và đại biểu tham quan trưng bày tại Bảo tàng.

Trưng bày cũng là một chuyến du hành ngược thời gian, giúp công chúng thêm thấu hiểu, tự hào về các thế hệ cha ông, từ đó trân quý hơn nền hòa bình hôm nay. Trưng bày mở cửa đón du khách tham quan từ ngày 4-9.