Ngành văn hóa, thể thao TP.HCM: Dấu ấn 2025, định hướng bứt phá 2026 29/12/2025 17:29

(PLO)- Năm 2025, ngành văn hóa, thể thao TP.HCM ghi dấu nhiều thành tựu nổi bật, từ sự kiện tầm quốc gia đến di sản, thể thao, chuyển đổi số, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới năm 2026.

Ngày 29-12, Sở Văn hóa và thể thao TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của ngành văn hóa, thể thao.

Nhiều thành tựu, dấu ấn nổi bật

Ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, nhận định năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển TP.HCM khi thực hiện mở rộng địa giới hành chính, sáp nhập tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tạo tiền đề để TP tiếp tục giữ vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa, thể thao của cả nước.

Lãnh đạo TP.HCM và các sở, ban, ngành dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Trong bối cảnh đó, Sở Văn hóa và Thể thao đã giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu cơ chế, chính sách, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và phát triển hạ tầng ngành, đạt nhiều kết quả tích cực.

Năm 2025, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội quy mô quốc gia tại TP.HCM, nổi bật là Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được tổ chức trang trọng, thiêng liêng, gần gũi, lan tỏa sâu rộng trong và ngoài nước, để lại ấn tượng với bạn bè quốc tế.

“Lễ diễu binh, diễu hành sáng 30-4 đã khẳng định thành tựu và sức mạnh của Việt Nam sau nửa thế kỷ phát triển, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc” – ông Nam nhấn mạnh.

Ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Cạnh đó, TP tiếp tục tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, triển lãm thành tựu 80 năm độc lập – tự do – hạnh phúc tại Hà Nội và chuỗi hoạt động tại TP.HCM, khẳng định vị thế, tầm vóc của TP.HCM với vai trò siêu đô thị, động lực mới của vùng Đông Nam Bộ.

Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm nghệ thuật với chủ đề “TP.HCM – 50 năm tự hào bản ca” thu hút đông đảo tác giả, với 83 tác phẩm đoạt giải ở các lĩnh vực văn học, sân khấu, múa, điện ảnh, kiến trúc, nhiếp ảnh và âm nhạc. Công tác giáo dục văn hóa trong học đường, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tiếp tục được đẩy mạnh.

“Đặc biệt, ngày 31-10, UNESCO chính thức công nhận TP.HCM là Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh đầu tiên của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á” – ông Nam cho biết.

Về công tác di sản, đến nay, TP.HCM có 321 di tích được xếp hạng, gồm 4 di tích quốc gia đặc biệt, 99 di tích quốc gia và 218 di tích cấp TP, thể hiện sự quan tâm bảo tồn di sản trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, đồng thời tạo nền tảng cho phát triển du lịch, giáo dục.

Trong lĩnh vực thể thao, riêng tại SEA Games 33, đoàn thể thao TP.HCM đóng góp 22 huy chương vàng, 22 huy chương bạc, 21 huy chương đồng cho đoàn thể thao Việt Nam, chiếm 25,3% tổng thành tích.

Ở lĩnh vực xuất bản, phát hành, sở đã xây dựng đề án sắp xếp báo chí, chuyển đổi số báo chí đến năm 2030; phối hợp 39 cơ quan báo chí định hướng tuyên truyền, kiểm soát thông tin; tổ chức làm việc với các cơ quan báo chí trong và ngoài nước.

Ông Nam cho biết, trong năm 2026, ngành Văn hóa Thể thao xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm như kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao năng lực quản lý theo hướng thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi số; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển phong trào văn hóa, thể thao cơ sở; khai thác hiệu quả thiết chế văn hóa – thể thao; hoàn thiện cơ chế, chính sách; tăng cường công tác truyền thông, giám sát dư luận; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ.

Tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh chuyển đổi số

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho rằng năm 2026 là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2026–2030 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025–2030, ngành văn hóa và thể thao đứng trước nhiều yêu cầu mới, trong bối cảnh không gian TP mở rộng, mức độ thụ hưởng văn hóa, thể thao giữa các khu vực còn chưa đồng đều, đan xen nhiều thời cơ và thách thức.

Trên cơ sở đó, UBND TP.HCM đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ về văn hóa trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; khảo sát, đề xuất đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao tại cơ sở, ưu tiên khu vực xa trung tâm, không để “vùng trống” về hưởng thụ văn hóa; phát triển Không gian văn hóa Hồ Chí Minh theo hướng đa dạng, sáng tạo, thiết thực, hình thành các không gian văn hóa, nghệ thuật cộng đồng phù hợp nhu cầu phát triển.

Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác quốc tế, tổ chức các sự kiện văn hóa – thể thao quy mô khu vực và quốc tế, gắn phát triển công nghiệp văn hóa với du lịch, kinh tế ban đêm; phát triển thể dục, thể thao bền vững, lấy phong trào quần chúng làm nền tảng, thể thao thành tích cao làm mũi nhọn, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tại TP.HCM.

Trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.HCM” cho các cá nhân. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Đồng thời, thành phố đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, báo chí; hoàn thiện cơ chế, chính sách; tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án văn hóa – thể thao trọng điểm như khu liên hợp thể dục thể thao, rạp xiếc TP, các thiết chế biểu diễn gắn với phát triển công nghiệp văn hóa.

“Với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm đổi mới, lãnh đạo TP.HCM tin tưởng ngành văn hóa và thể thao sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực cho sự phát triển nhanh, bền vững của TP, đưa các giá trị văn hóa lan tỏa đến mọi khu vực, mọi tầng lớp nhân dân” – bà Thúy nhấn mạnh.