Thường trực Ban Bí thư: Triển khai đồng bộ chuẩn mực con người Việt Nam trong giai đoạn mới 19/03/2026 15:22

(PLO)- Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu triển khai đồng bộ hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Ngày 19-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Đảm bảo các giải pháp mang tính thực tiễn, thực chất, tránh hình thức

Sau khi nghe các ý kiến thành viên Ban Chỉ đạo, phát biểu kết luận Phiên họp thứ nhất, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, ngay sau cuộc họp, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu đầy đủ, hoàn thiện để ban hành văn bản triển khai thực hiện ngay vào đầu tháng Tư tới; đồng thời quán triệt nguyên tắc bám sát 5 quan điểm chỉ đạo đã đề ra trong Nghị quyết số 80 để triển khai thực hiện với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt nhất, hiệu quả cao nhất.

“Hằng ngày, hằng tháng chúng ta phải nhìn thấy được, đo đếm được, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm”- Thường trực Ban Bí thư nêu rõ và nhấn mạnh phải kịp thời giải quyết các vấn đề cấp bách, nhất là tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế, chính sách, pháp luật; chỉ rõ những vướng mắc cần tháo gỡ, tiến độ xử lý, trách nhiệm của các cơ quan tham mưu, các cơ quan thực hiện.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu yêu cầu phát huy vai trò cá nhân của từng thành viên Ban Chỉ đạo, các ý kiến đóng góp của đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, các cán bộ văn hoá cũng như tinh thần sáng tạo từ cơ sở; phát huy vai trò của thiết chế văn hoá cơ sở.

Phải đảm bảo các giải pháp mang tính thực tiễn, thực chất, tránh hình thức, phối hợp chặt chẽ, đảm bảo đồng bộ. Cùng với đó triển khai đồng bộ hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tập trung phát triển hạ tầng nền tảng, trọng tâm là hệ thống thiết chế văn hoá quy mô quốc gia…, xây dựng hạ tầng văn hoá số, vận hành khai thác hiệu quả hạ tầng dữ liệu văn hoá quốc gia, nền tảng số dùng chung đảm bảo kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia; xác định rõ lộ trình, nguồn lực, cơ quan, đơn vị thực hiện.

Trên cơ sở ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Cơ quan Thường trực hoàn thiện chương trình làm việc năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Trong rất nhiều nhiệm vụ triển khai cần lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tổ chức thực hiện, bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Tổng Bí thư Tô Lâm; đồng thời nghiên cứu, bổ sung các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Trong thực hiện những nhiệm vụ cụ thể có sự đánh giá, nhận xét theo tiến độ từng tháng, từng quý.

Các cơ quan chủ động tiếp tục rà soát các đề án, chương trình thực hiện Nghị quyết số 80 và Chương trình hành động của Chính phủ để đảm bảo việc tổ chức thực hiện được đồng bộ, kịp thời, hiệu quả và chịu trách nhiệm về kết quả, tiến độ; có những khó khăn, vướng mắc báo cáo Ban Chỉ đạo để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ.

Ưu tiên các thiết chế văn hoá quy mô quốc gia ngang tầm khu vực và quốc tế

Về những nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng uỷ Quốc hội chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan kịp thời xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hoá trình Quốc hội khoá XVI trong Kỳ họp thứ nhất, để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đưa ra những cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội để thu hút, huy động mọi nguồn lực cho phát triển văn hoá.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh cần hoàn thành báo cáo rà soát nghiên cứu bổ sung về các cơ chế chính sách ưu đãi trong các luật chuyên ngành để tạo điều kiện huy động tối đa nguồn lực cho phát triển văn hoá và đề xuất các giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc; rà soát để hoàn thiện sửa đổi, bổ sung các luật liên quan để đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.

Đảng uỷ Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026 theo Chương trình hành động bảo đảm đúng tiến độ.

Cụ thể gồm: Xây dựng Kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam; Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2045.

Đề án phát triển thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa; Đề án phát triển thương hiệu quốc gia về du lịch trên nền tảng văn hóa; Bộ chỉ số văn hoá quốc gia, Bộ chỉ số về thống kê đóng góp của các ngành công nghiệp văn hoá đối với phát triển kinh tế; triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, trong quá trình triển khai thực hiện vừa cập nhật, vừa hoàn thiện; quy hoạch phải sớm, đi trước; tập trung đầu tư, hoàn thiện hạ tầng văn hoá, ưu tiên các thiết chế văn hoá quy mô quốc gia ngang tầm khu vực và quốc tế, gắn kết với hạ tầng thiết chế văn hóa cấp vùng và các địa phương.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo theo kế hoạch, có tổng kết, đánh giá, đo lường kết quả thực hiện Nghị quyết bảo đảm thực chất.

“Mỗi nhiệm vụ phải có giải pháp, lộ trình, nguồn lực và tính khả thi, phải gắn với trách nhiệm cá nhân và cơ quan chủ quản. Định kỳ hằng tháng, hằng quý phải có báo cáo Ban Chỉ đạo”- Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu.