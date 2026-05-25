MONO, Quốc Thiên, Võ Hạ Trâm cùng dàn sao trong nước và quốc tế sắp hội tụ tại Huế 25/05/2026 17:50

(PLO)- Sự kiện âm nhạc quốc tế diễn ra bên bờ sông Hương quy tụ tám đoàn nghệ thuật quốc tế cùng dàn nghệ sĩ tên tuổi trong nước như MONO, Nguyễn Đình Tuấn Dũng, Quốc Thiên...

Chiều 25-5, Ban tổ chức Festival Huế 2026 họp báo công bố Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026. Sự kiện chính thức diễn ra từ 13-6 đến 18-6, quy tụ hàng loạt nghệ sĩ trong và ngoài nước.

Năm nay, Ban tổ chức lựa chọn sân khấu bờ sông Hương (trước trường Quốc Học Huế) làm không gian tổ chức. Với thiết kế mở, chương trình hoàn toàn hướng tới cộng đồng và phục vụ miễn phí cho người dân cố đô cùng du khách.

Nghệ sĩ MONO sẽ biểu diễn miễn phí tại Huế.

Tuần lễ âm nhạc quy tụ tám đoàn nghệ thuật truyền thống lẫn đương đại hàng đầu từ Việt Nam, Pháp, Tây Ban Nha, Úc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Khán giả sẽ được thưởng thức các tiết mục từ Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế. Tâm điểm là chương trình Đêm nhạc Trịnh Công Sơn với dàn sao tên tuổi như Cẩm Vân, Đức Tuấn, Võ Hạ Trâm, Quốc Thiên, Bùi Lan Hương, Tấn Sơn, Viết Thu và nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn.

Ngoài ra, chương trình ca sĩ MONO và ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng cũng sẽ mang đến bầu không khí lễ hội âm nhạc đa sắc màu với nhiều phong cách nghệ thuật.

Về phía các đoàn quốc tế, khán giả sẽ được chiêm ngưỡng sự kết hợp của Vũ đoàn Hervé Koubi và nhóm nhạc OJOS đến từ Pháp, nhóm nhạc Flamenco LAS MIGAS của Tây Ban Nha, nghệ sĩ Mỹ Anh và Matthew Ifield đến từ Úc, nghệ sĩ J-POP Kawanishi Natsuki từ Nhật Bản, Vũ đoàn Park Sang-Yong Yung, nhóm K-Culture Friends in Chungnam và Đoàn Pungnyu Bongi đến từ Hàn Quốc.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó chủ tịch UBND TP Huế, cho biết chương trình phần lớn được xã hội hóa như kinh phí để mời các nghệ sĩ... Chương trình hứa hẹn sẽ góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh con người và văn hóa đậm đà bản sắc Huế, thúc đẩy du lịch và phát triển kinh tế - xã hội.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cũng cho biết ngoài các ca sĩ được xã hội hóa thì ca sĩ MONO cùng êkíp đồng ý biểu diễn miễn phí tại Huế, thể hiện tình yêu đối với xứ Huế.