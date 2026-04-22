Ca sĩ Hòa Minzy sẽ trình diễn cùng 500 diễn viên múa tại 'Âm vang Tổ quốc' 22/04/2026 10:47

Góp mặt trong đại nhạc hội Âm vang Tổ quốc tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối 28-4, chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), ca sĩ Hòa Minzy cho biết sẽ trình diễn tiết mục cùng 500 diễn viên múa – một con số kỷ lục cho một tiết mục đơn ca.

Chia sẻ với báo chí, nữ ca sĩ bày tỏ sự háo hức khi đứng chung sân khấu với dàn nghệ sĩ “gạo cội” như Dương Minh Đức, Hà Thủy, Vũ Thắng Lợi, Cẩm Ly, Tùng Dương.

Theo Hòa Minzy, dù đã đứng trên nhiều sân khấu nhưng quy mô hơn 40.000 khán giả cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi khiến cô vừa tự hào, vừa có áp lực. Cô cho rằng đây không chỉ là một đêm diễn mà là cuộc hội ngộ của các thế hệ nghệ sĩ, cùng kể câu chuyện về đất nước qua âm nhạc giao hưởng kết hợp các ca khúc cách mạng và rock đương đại.

Ảnh: BTC

Trong chương trình, Hòa Minzy sẽ trình diễn ca khúc Người Việt thương nhau cùng 500 diễn viên múa. Nữ ca sĩ cho biết đây là tiết mục mang nhiều cảm xúc, trong đó sự kết nối không chỉ là dàn dựng mà là “sự cộng hưởng của 500 trái tim”.

Cô chia sẻ sẽ dùng giọng hát để kết nối giữa dàn nhạc giao hưởng và sự mộc mạc của tình đồng bào, hướng tới việc để khán giả ở nhiều thế hệ cảm nhận được tinh thần đoàn kết và tình người Việt.

Bên cạnh đó, Hòa Minzy cũng nhấn mạnh ý nghĩa khi được đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ tiền bối. Theo cô, đây vừa là sự bảo chứng, vừa là sự trao truyền giữa các thế hệ. Nữ ca sĩ cho rằng thế hệ hôm nay có trách nhiệm tiếp nối, giữ gìn bản sắc và khơi dậy khát vọng cống hiến bằng âm nhạc.

Trong chương trình, cô cũng sẽ biểu diễn ca khúc Lá xanh cùng NSND Hà Thủy, xem đây là khoảnh khắc tiếp nối giữa các thế hệ nghệ sĩ.

Nói về phần trình diễn, Hòa Minzy cho biết sẽ mang đến hình ảnh vừa “rực lửa” vừa sâu lắng, thể hiện bằng niềm tự hào của một người con đất Việt.

Cô kỳ vọng trong không gian trình diễn kết hợp công nghệ 3D mapping và laser, tiết mục sẽ để lại dấu ấn trong lòng khán giả về một Việt Nam tự cường và giàu lòng nhân ái.