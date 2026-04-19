Phát vé miễn phí chương trình nghệ thuật 'Âm vang Tổ quốc' qua ứng dụng 19/04/2026 14:22

Ngày 19-4, Ban tổ chức chương trình nghệ thuật Âm vang Tổ quốc thông tin, vé tham gia chương trình sẽ được phát miễn phí thông qua ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận.

Đây là nền tảng số chính thức phục vụ đăng ký tham dự sự kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho công chúng tiếp cận thông tin, đăng ký vé minh bạch, đồng thời tăng cường tương tác trực tiếp với khán giả trên môi trường số.

Chương trình 'Âm vang Tổ quốc' quy tụ nhiều quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Tùng Dương, Phương Thanh, Hòa Minzy, Đức Phúc, Anh Tú, Dương Hoàng Yến... Ảnh: BTC

Chương trình Âm vang Tổ quốc do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo tổ chức, Đài Truyền hình Việt Nam, UBND TP Hà Nội và Công ty cổ phần Netmedia phối hợp thực hiện, sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 28-4 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 – Đài Truyền hình Việt Nam.

Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt Tự hào là người Việt Nam năm 2026, dự kiến thu hút khoảng 40.000 khán giả, với sự tham gia của hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên và 500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong đó, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Tùng Dương, Phương Thanh, Hòa Minzy, Đức Phúc, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc cùng các ban nhạc Bức Tường, Ngũ Cung...

Theo Ban tổ chức, ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận được xây dựng như một nền tảng số hiện đại, đồng bộ, nhằm kết nối và cung cấp thông tin chính thống đến công chúng. Việc sử dụng ứng dụng trong phát vé giúp tối ưu hóa quy trình tiếp nhận đăng ký, bảo đảm tính công khai, minh bạch, đồng thời mang lại sự thuận tiện cho khán giả khi tham gia các hoạt động nghệ thuật quy mô lớn.

Để đăng ký nhận vé, khán giả cần tải và cài đặt ứng dụng từ đường dẫn chính thức do Ban tổ chức cung cấp https://tgdv.vtscloud.vn/installation, sau đó thiết lập tài khoản cá nhân trên hệ thống.

Cổng đăng ký vé sẽ được kích hoạt vào thời điểm cụ thể theo thông báo của Ban tổ chức. Người dùng được khuyến nghị chủ động hoàn tất việc tạo tài khoản và theo dõi thông tin cập nhật để có thể đăng ký ngay khi hệ thống mở cổng.

Ban tổ chức cho biết toàn bộ đường dẫn tải ứng dụng và hướng dẫn chi tiết sẽ được công bố trên fanpage chính thức của chương trình cùng các cơ quan báo chí đồng hành.

Thời điểm mở cổng đăng ký và các thông tin hỗ trợ cũng sẽ được cập nhật liên tục nhằm bảo đảm khán giả không bỏ lỡ cơ hội tham dự chương trình.