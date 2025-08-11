Chương trình 'Tổ quốc trong tim' – Bản hùng ca của niềm tự hào dân tộc 11/08/2025 07:20

(PLO)- Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt Tổ quốc trong tim đã khiến cho khoảng 50 ngàn người trải qua nhiều cung bậc của niềm tự hào dân tộc.

Tối 10-8, sân vận động quốc gia Mỹ Đình bừng sáng trong sắc đỏ của hàng vạn lá cờ, ánh sáng sân khấu hòa quyện cùng tiếng nhạc, tạo nên bầu không khí thiêng liêng và rộn ràng.

Khoảng 50.000 khán giả, nhiều người khoác trên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng, đã có mặt từ rất sớm để tham dự chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt Tổ quốc trong tim – một hành trình âm nhạc và cảm xúc kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Sân khấu được thiết kế mang hình chữ V biểu tượng cho "Việt Nam - Chiến thắng".

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, đây không chỉ là một chương trình nghệ thuật đơn thuần, mà còn là bản hòa ca của lòng yêu nước kết hợp âm nhạc, trình diễn sân khấu, nghệ thuật phức hợp với chiều sâu của lịch sử và cảm hứng thời đại, cảm xúc cộng đồng.

Chương trình tái hiện những trang sử hào hùng, tôn vinh sự hy sinh của các thế hệ cha anh, và gửi gắm thông điệp về lòng tự tôn dân tộc, tinh thần đại đoàn kết, khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.

Tổ quốc – hai tiếng thiêng liêng, không chỉ là nơi chúng ta sinh ra và lớn lên, mà còn chứa đựng trong đó truyền thống, văn hoá, lịch sử của dân tộc. Bởi thế, Tổ quốc luôn trong trái tim mỗi người, luôn là niềm tự hào để tiếp nối quá khứ hào hùng, kiến tạo các giá trị nhân văn trong hiện tại, vươn tới tương lai rực rỡ,”- ông Lê Quốc Minh nói.

Ngay từ giây phút mở màn, khi tiếng trống vang lên, quốc kỳ tung bay và toàn bộ khán đài đồng thanh hát vang Tiến quân ca, cảm xúc tự hào trào dâng trong từng người. Mỗi câu hát, mỗi nhịp nhạc như gọi về bao ký ức hào hùng, nhắc nhở thế hệ hôm nay về chặng đường gian khổ nhưng đầy vinh quang mà cha ông đã đi qua.

Màn hòa giọng bài Tiến quân ca của 80 nghệ sĩ, quân nhân và hơn 50.000 khán giả tại SVĐ Mỹ Đình.

Khoảnh khắc khiến cả Mỹ Đình oà lên là khi 68 chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 1 – những người từng bước đi hiên ngang tại Quảng trường Đỏ ở Mátxcơva tiến vào sân khấu.

Dưới ánh đèn rực rỡ, trong tiếng nhạc trầm hùng, từng bước chân của họ như khắc sâu vào lòng người hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ kiên cường, kỷ luật và đầy khí phách.

68 chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 1 xuất hiện trên sân khấu.

Màn tái hiện của các chiến sĩ quân nhân thuộc Trường Sĩ quan Lục quân 1 khi tham gia diễu binh trong Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tại Quảng trường Đỏ - Matxcơva (Nga) dịp tháng 5 vừa qua.

Mỗi phần trình diễn là một lát cắt của lịch sử, dẫn dắt khán giả đi từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập, qua thời kỳ dựng xây đất nước, đến khát vọng vươn ra thế giới.

Âm nhạc, ánh sáng và hình ảnh hòa quyện tạo nên một dòng chảy cảm xúc liên tục. Những bản hùng ca quen thuộc xen lẫn các tác phẩm mới, lời ca và giai điệu như bắt nhịp trái tim khán giả cùng đập chung một nhịp – nhịp đập của lòng yêu nước.

Màn pháo hoa rực rỡ kết thúc chương trình 'Tổ quốc trong tim'.

Không chỉ là một chương trình nghệ thuật, Tổ quốc trong tim còn là buổi lễ hội của tinh thần đoàn kết và tự hào dân tộc. Từ các nghệ sĩ, nhạc công, đạo diễn cho đến từng khán giả, ai cũng trở thành một phần của bức tranh rực rỡ sắc màu Tổ quốc.

Khi những giai điệu cuối cùng vang lên, cả khán đài vẫn đứng dậy vỗ tay không ngớt. Không ai muốn rời đi, như thể muốn lưu giữ mãi khoảnh khắc thiêng liêng khi Tổ quốc thực sự hiện hữu trong từng hơi thở, từng nhịp tim.

Tổ quốc trong tim đã khép lại, nhưng ngọn lửa tự hào và tình yêu nước mà chương trình thắp lên sẽ còn cháy mãi – trong trái tim mỗi người Việt, ở bất cứ nơi đâu.