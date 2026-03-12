NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy: TP.HCM có cơ hội để trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa 12/03/2026 17:40

Nhiều năm gắn bó với sân khấu và công tác quản lý văn hóa tại TP.HCM, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM có điều kiện trực tiếp chứng kiến những chuyển động của đời sống nghệ thuật cũng như những trăn trở của người làm nghề.

Từ trải nghiệm của một nghệ sĩ bước vào công tác quản lý, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy cho rằng nhiều vấn đề của đời sống sáng tạo cần được nhìn nhận từ thực tiễn hoạt động nghệ thuật.

Nhân dịp tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Pháp Luật TP.HCM đã có dịp trao đổi với NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy về những kinh nghiệm thực tiễn cũng như mong muốn đóng góp vào quá trình xây dựng chính sách văn hóa.

Hơn 20 năm làm nghệ thuật và khát vọng góp sức cho văn hóa thành phố

. Phóng viên: Thưa bà, trưởng thành từ môi trường quân đội và quá trình hoạt động lâu năm trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật đã định hình trong bà quan niệm như thế nào về vai trò của văn hóa, nghệ thuật đối với đời sống xã hội?

+ NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy: Tôi trưởng thành trong môi trường quân ngũ, được quân đội rèn luyện và phát triển với vai trò là một nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc.

Trong quá trình hoạt động văn hóa - nghệ thuật, tôi có một dấu mốc đặc biệt khi được hóa thân vào nhân vật Võ Thị Sáu trong bộ phim Người con gái Đất Đỏ. Vai diễn này đã mở ra cho tôi cơ hội tiếp tục bước vào lĩnh vực điện ảnh với nhiều vai diễn khác và nhận được sự ghi nhận, yêu mến của khán giả.

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM. Ảnh: NVCC

Cùng với lực lượng vũ trang Quân khu 7, hơn 20 năm qua tôi có cơ hội phục vụ cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tại khu vực miền Đông Nam Bộ, trong đó có địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu. Sự tin yêu của Nhân dân và đồng đội trong suốt chặng đường đó là nguồn động lực lớn đối với tôi trong quá trình làm nghề.

Song song với hoạt động biểu diễn và sáng tạo nghệ thuật, tôi cũng có nhiều năm học tập, rèn luyện tại các cơ sở đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp trong và ngoài quân đội. Những trải nghiệm thực tiễn cùng quá trình học tập nghiêm túc đã giúp tôi tích lũy kiến thức và kinh nghiệm để sáng tạo các tác phẩm ở cả lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh, đồng thời hỗ trợ rất nhiều cho công việc quản lý trong lĩnh vực văn hóa.

Từ những trải nghiệm đó, tôi luôn tâm niệm rằng ở bất kỳ vai trò nào, sứ mệnh của văn hóa - nghệ thuật vẫn là góp phần xây dựng đời sống xã hội ngày càng văn minh, nhân văn; đồng thời bồi đắp con người hướng tới những giá trị chân, thiện, mỹ và sống có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

.Thưa bà, những kinh nghiệm từ hai nhiệm kỳ đại biểu HĐND TP.HCM và quá trình làm công tác quản lý văn hóa đã giúp bà chuẩn bị hành trang gì khi tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031?

+ Là đại biểu HĐND TP.HCM trong hai nhiệm kỳ, tôi luôn ý thức đầy đủ vai trò và trách nhiệm của một đại biểu do Nhân dân tín nhiệm bầu chọn. Trong suốt quá trình hoạt động của mình với tư cách đại biểu dân cử, tôi đã nỗ lực đóng góp, dù nhỏ bé, vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM, đồng thời tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn.

Những trải nghiệm đó cũng là hành trang quan trọng khi tôi vinh dự được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong quá trình công tác quản lý trên lĩnh vực văn hóa của thành phố, tôi đã cùng tập thể Ban Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tham mưu UBND TP.HCM ban hành Đề án “Phát triển công nghiệp văn hóa TP.HCM đến năm 2030”.

Đây được xem là một định hướng quan trọng nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp sáng tạo, góp phần tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế - văn hóa của thành phố.

Đặc biệt, TP.HCM cũng đã được UNESCO ghi danh là “Thành phố sáng tạo” trong lĩnh vực điện ảnh. Theo tôi, thành quả này không chỉ dừng lại ở một danh hiệu quốc tế, mà còn mở ra cơ hội để TP.HCM khẳng định vị thế của một đô thị sáng tạo, từng bước tham gia vào mạng lưới các đô thị lớn của thế giới trong nền kinh tế sáng tạo toàn cầu, qua đó đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước, khu vực và quốc tế.

Văn hóa có thể trở thành động lực tăng trưởng mới của TP.HCM

.Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa đang được kỳ vọng phát triển, bà sẽ đề xuất những chính sách gì tại Quốc hội để tạo môi trường thuận lợi cho sáng tạo nghệ thuật và phát triển thị trường văn hóa?

+ Trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật, tôi sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất các cơ chế nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang cản trở sự phát triển của lĩnh vực văn hóa và thể thao.

Trong đó, một nội dung quan trọng là hoàn thiện chính sách thu hút các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư, phát triển ngành công nghiệp văn hóa - lĩnh vực được đánh giá còn nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác thế mạnh.

Quang cảnh buổi trình diễn đêm nhạc vào tối 28-12 chương trình Hò Dô City Tết Fest với chủ đề “Countdown night - City - Maze-ing” diễn ra tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh). Ảnh: BTC

TP.HCM sau khi sáp nhập tiếp tục được xác định là trung tâm lớn của cả nước về kinh tế, văn hóa và xã hội. Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố kỳ vọng địa phương giữ vai trò tiên phong trên nhiều lĩnh vực, trong đó có văn hóa. Lĩnh vực này cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Trên cơ sở đó, Trung ương đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo điều kiện để TP.HCM phát triển, hướng tới trở thành trung tâm lớn về công nghiệp văn hóa và thể thao của cả nước.

Thành phố hiện đang quyết liệt triển khai tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2025-2030, tập trung vào khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế xanh, với mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số vào năm 2026.

Trong bối cảnh đó, văn hóa và thể thao không chỉ đóng vai trò nâng cao đời sống tinh thần cho người dân mà còn được xem là những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao. TP.HCM xác định công nghiệp văn hóa sẽ trở thành một động lực tăng trưởng mới, phấn đấu đóng góp khoảng 7,2%-10% GRDP của thành phố vào năm 2030.

. Ngoài câu chuyện phát triển công nghiệp văn hóa, nhiều người cũng quan tâm đến việc làm sao để người dân được tiếp cận các hoạt động văn hóa - nghệ thuật chất lượng hơn. Nếu trở thành đại biểu Quốc hội, bà sẽ quan tâm thúc đẩy những chính sách nào để đời sống văn hóa của người dân ngày càng phong phú?

+ Tôi đặc biệt quan tâm đến các chính sách nhằm nâng cao đời sống tinh thần và thể chất của người dân. Trong đó, cần chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời thúc đẩy hoạt động giáo dục nghệ thuật trong trường học, qua đó góp phần bồi dưỡng tâm hồn, hình thành giá trị thẩm mỹ và phát triển nhân cách cho thanh thiếu niên.

Khán giả mãn nhãn với các tiết mục tại ba đêm nhạc Hò Dô City Tết Fest 2025. Ảnh: HẢI NHI

Tôi cũng mong muốn đề xuất các giải pháp nhằm phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, nhất là ở cấp phường, xã. Việc đầu tư và khai thác hiệu quả các không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng sẽ góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tại nông thôn, làng xã, qua đó hạn chế các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy.

Theo tôi, khi đời sống văn hóa được quan tâm và phát triển đúng mức, đó không chỉ là nền tảng để nâng cao chất lượng đời sống của người dân mà còn góp phần xây dựng một xã hội ngày càng văn minh, nhân văn và nghĩa tình.

. Xin cảm ơn bà!