'Anh trai say hi', 'Anh trai vượt ngàn chông gai' được đề cử Giải Cống hiến 05/03/2026 19:31

(PLO)- Chuỗi chương trình Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai có mặt trong đề cử Chuỗi chương trình của năm tại Giải thưởng Cống hiến lần thứ 20.

Ngày 5-3, Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) chính thức công bố Giải thưởng Cống hiến lần thứ 20 năm 2026. Ban tổ chức đồng thời công bố danh sách đề cử Giải Âm nhạc Cống hiến và các hạng mục Giải Thể thao Cống hiến.

Sau quá trình đánh giá đời sống âm nhạc đại chúng năm 2025, Ban tổ chức công bố Top 10 đề cử ở 10 hạng mục. Danh sách gồm gần 60 tác giả, tác phẩm và chương trình.

Các hạng mục gồm: Album của năm, Bài hát của năm, Chương trình của năm, Chuỗi chương trình của năm, Music video của năm. Ngoài ra còn có các hạng mục: Nghệ sĩ mới của năm, Nhà sản xuất của năm, Nhạc sĩ của năm, Nam ca sĩ của năm và Nữ ca sĩ của năm.

Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, Tổng Biên tập Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN), Trưởng BTC Giải Cống hiến lần 20 - 2026 tặng hoa cho đại diện các đề cử. Ảnh BTC.

Một số đề cử đáng chú ý ở hạng mục Bài hát của năm gồm: Ánh mắt biết cười (Quang Hùng MasterD), Bắc Bling (Hòa Minzy ft NS Xuân Hinh, Masew, Tuấn Cry), Letting Go (Mỹ Anh). Các đề cử khác gồm: Một ngày nào đó (Hoàng Dũng feat. Đen & BẠN NHẠC) hay Việt Nam – tự hào tiếp bước tương lai (Tùng Dương, Nguyễn Văn Chung).

Ở hạng mục Music video của năm, nhiều sản phẩm nổi bật được đề cử như Bắc Bling (Hòa Minzy), Cứu lấy âm nhạc (Wren Evans), Dù cho tận thế vẫn yêu em (ERIK). Ngoài ra còn có Mục hạ vô nhân (SOOBIN ft Binz & NSND Huỳnh Tú) hay Viết tiếp câu chuyện hòa bình (Tùng Dương, Nguyễn Văn Chung).

Các hạng mục còn lại quy tụ nhiều nghệ sĩ và chương trình như: 30 năm Bức Tường, SOOBIN live concert: All-rounder, chuỗi chương trình Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai. Các album nổi bật gồm: Dear Min (MIN), Giai nhân (Văn Mai Hương), Phao cứu sinh (Hương Tràm)…

Từ 15 giờ ngày 5-3, công chúng có thể bình chọn cho các đề cử thông qua hệ thống BVOTE tại chuyên trang của giải thưởng.

Vòng 1 diễn ra từ 15 giờ ngày 5-3 đến 23 giờ 59 ngày 15-3 để bình chọn cho Top 10 đề cử. Đề cử có số phiếu cao nhất sẽ vào thẳng Top 5 chính thức. Bốn vị trí còn lại được xác định dựa trên tổng điểm từ công chúng và Hội đồng bầu chọn, mỗi bên chiếm 50%.

Ở vòng 2, công chúng tiếp tục bình chọn cho Top 5 chính thức đến hết ngày 5-4. Kết quả cuối cùng dựa trên tổng điểm quy đổi từ bình chọn của công chúng và phiếu bầu của các nhà báo âm nhạc, mỗi bên chiếm 50%.

Một số đề cử Chương trình của năm tại Giải thưởng Cống hiến.

Bên cạnh âm nhạc, Giải Thể thao Cống hiến 2026 gồm bốn hạng mục: Gương mặt thể thao của năm, Chiến tích thể thao của năm, Gương mặt trẻ thể thao của năm và Khát vọng Cống hiến.

Hạng mục Chiến tích thể thao của năm có ba đề cử: Đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 và vô địch U23 Đông Nam Á; đội tuyển futsal nữ Việt Nam lần đầu giành HCV SEA Games; đội tiếp sức nữ 4x400m điền kinh giành HCV SEA Games 33.

Ở hạng mục Gương mặt thể thao của năm, ba đề cử gồm cầu thủ Nguyễn Đình Bắc (bóng đá), vận động viên Nguyễn Thị Oanh (điền kinh) và xạ thủ Trịnh Thu Vinh (bắn súng). Hạng mục Gương mặt trẻ thể thao của năm có: Bùi Thị Kim Anh (điền kinh), Nguyễn Đình Bắc (bóng đá) và Võ Thị Mỹ Tiên (bơi).

Người hâm mộ có thể bình chọn trực tuyến cho hai hạng mục Gương mặt thể thao của năm và Gương mặt trẻ thể thao của năm từ ngày 20-3 đến hết ngày 5-4.

Lễ trao Giải thưởng Cống hiến lần thứ 20 năm 2026 dự kiến diễn ra tối 15-4 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).