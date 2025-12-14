Cuộc thi thơ của Việt Nam trao giải Cống hiến cho 9 tác giả nước ngoài 14/12/2025 13:18

(PLO)- Cuộc thi thơ làng Chùa lần thứ 3 trao giải Cống hiến cho chín tác giả nước ngoài đã cống hiến cho Thơ ca và Hòa bình trên trái đất.

Ngày 14-12 tại Hà Nội, Lễ trao giải cuộc thi thơ làng Chùa lần thứ 3 với chủ đề Thơ ca và Nguồn cội đã vinh danh 40 tác giả xuất sắc với 3 giải A, 7 giải B, 16 giải C, cùng các giải Đặc biệt, giải Cống hiến.

Trong sáu tháng phát động (từ tháng 2 đến 8-2025), cuộc thi năm nay đã nhận được hơn 1.500 bài thơ của hơn 500 tác giả trong và ngoài nước.

Với sức lan tỏa mạnh mẽ, cuộc thi đã quy tụ đông đảo các cây bút tham gia, từ những tác giả không chuyên đến các nhà thơ danh tiếng.

Phạm vi của cuộc thi không còn giới hạn trong một ngôi làng nhỏ mà đã lan tỏa ra khắp Việt Nam và thế giới, đến Mỹ, Colombia, Uganda, Uruguay, Romania và nhiều đất nước khác.

Đáng chú ý, tất cả các bài thơ dự thi đều được đăng công khai ở trang facebook cá nhân của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều (Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, thành viên Hội thơ làng Chùa, cũng là thư ký của cuộc thi) để độc giả và các thành viên trong ban giám khảo đánh giá, thẩm định. Việc này đã tạo được một không gian tương tác trực tiếp, giúp thơ ca đến gần hơn với độc giả.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, cho rằng, chủ đề của cuộc thi đã thực sự chạm đến trái tim của những người viết. Ảnh: KHIẾU MINH

Sau thời gian chấm giải, Ban tổ chức đã quyết định trao giải cho 40 tác giải xuất sắc gồm 3 giải A, 7 giải B, 16 giải C, cùng 5 giải Đặc biệt và 9 giải Cống hiến.

Trong đó, giải Đặc biệt được trao cho các tác giả mang đến vẻ đẹp của nghị lực sống. Giải Cống hiến được trao cho các nhà thơ nước ngoài vì đã có đóng góp cho thơ ca và tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Theo nhà thơ Nguyễn Việt Chiến (thành viên Ban giám khảo), các bài thơ được trao giải của cuộc thi Thơ ca và Nguồn cội, tuy mỗi tác giả có phong cách riêng, nhưng đều thống nhất ở điểm chung, quê hương là không gian văn hóa - tinh thần không thể thay thế.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, cho rằng, chủ đề của cuộc thi đã thực sự chạm đến trái tim của những người viết. Bởi, ai cũng có quyền và mong muốn được bày tỏ tình yêu với mảnh đất đã nuôi dưỡng mình, với nền văn hóa của họ.

Các tác giả nước ngoài nhận giải Cống hiến. Ảnh: KHIẾU MINH

"Mỗi chùm thơ dự thi là một giọng nói riêng biệt, ngập tràn hình ảnh và cảm xúc vang lên về mảnh đất và những người yêu thương của tác giả. Cho dù mảnh đất và những con người hiện ra trong những bài thơ là những vùng đất xa xôi và xa lạ... thì tất cả đều chứa đựng vẻ đẹp và sự thiêng liêng của đời sống thế gian" - ông Thiều bày tỏ.

Cũng trong dịp này, Ban tổ chức cuộc thi thơ làng Chùa đã ra mắt tập thơ Người gieo hạt (NXB Hội Nhà văn) dày hơn 600 trang, chọn lọc và tập hợp hơn 500 tác phẩm của hơn 250 tác giả dự thi ở Việt Nam và nước ngoài. Tập thơ này được tài trợ bởi Quỹ hỗ trợ phát triển Văn học nghệ thuật Việt Nam.