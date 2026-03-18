Malaysia bị xử thua và hành động cứng rắn của HLV Kim Sang-sik 18/03/2026 06:39

(PLO)- Một bước ngoặt gây chấn động đã xảy ra tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 khi AFC chính thức ra án kỷ luật nặng đối với bóng đá Malaysia trong lúc HLV Kim Sang-sik không gọi Tiến Linh lên tuyển tái đấu chính đối thủ này.

Quyết định mới nhất của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã khiến đội tuyển Malaysia đánh mất lợi thế dẫn đầu và sớm mở ra cánh cửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik giành vé tham dự vòng chung kết Asian Cup.

Hình phạt thích đáng cho bóng đá Malaysia

Theo thông báo ngày 17-3, AFC xác định Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã vi phạm Điều 56 của Bộ Quy tắc Kỷ luật và Đạo đức do sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện trong hai trận đấu thuộc bảng F. Cụ thể, Malaysia bị xử thua 0-3 ở cả hai trận gặp Nepal (ngày 25-3-2025) và Việt Nam (ngày 10-6-2025), bất chấp việc họ từng thắng lần lượt 2-0 và 4-0 trên sân.

Án phạt này được áp dụng theo Điều 25.1, đồng nghĩa toàn bộ kết quả trước đó bị hủy bỏ hoàn toàn. Không dừng lại ở đó, FAM còn phải nộp phạt 50.000 USD và hoàn tất thanh toán trong vòng 30 ngày theo quy định của AFC.

Malaysia bị xử thua 0-3 và tuyển Việt Nam sớm giành vé chơi vòng chung kết Asian Cup 2027 trước một vòng đấu. Ảnh: ANH HỮU.

Hệ quả từ quyết định này lập tức làm đảo lộn cục diện bảng F. Đội tuyển Malaysia từ vị trí dẫn đầu với 15 điểm tuyệt đối sau 5 lượt trận bị trừ 6 điểm, tụt xuống còn 9 điểm. Hiệu số bàn thắng bại cũng giảm mạnh từ +14 xuống còn +2, cho thấy tác động rõ rệt về cả điểm số lẫn chỉ số chuyên môn.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam trở thành đội hưởng lợi lớn nhất. Nhờ được tính thắng 3-0 ở trận đối đầu trực tiếp, thầy trò HLV Kim Sang-sik nâng tổng điểm lên 15, đồng thời cải thiện hiệu số lên +13. Với thành tích toàn thắng sau 5 trận, tuyển Việt Nam chính thức vươn lên ngôi đầu bảng F và sớm giành vé vào vòng chung kết Asian Cup 2027 trước một lượt đấu.

Đội tuyển Nepal cũng được cộng thêm 3 điểm từ chiến thắng xử thua Malaysia, qua đó cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Đội tuyển Lào giữ nguyên điểm số nhưng vẫn xếp trên Nepal nhờ lợi thế đối đầu.

Bóng đá Malaysia lãnh hậu quả nặng nề. Ảnh: ANH HỮU.

Dù cục diện đã an bài, trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia vào ngày 31-3 trên sân Thiên Trường vẫn thu hút sự chú ý lớn. Dù không còn mang tính quyết định về chiếc vé duy nhất ở bảng F đi tiếp, đây vẫn là màn so tài quan trọng để tích lũy điểm FIFA, duy trì phong độ và thử nghiệm lực lượng cho giai đoạn tiếp theo.

HLV Kim Sang-sik gạch tên Tiến Linh

Đội tuyển Việt Nam đã công bố danh sách 23 cầu thủ chuẩn bị cho FIFA Days tháng 3-2026 cho trận giao hữu với Bangladesh và màn đối đầu Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Quyết định của HLV Kim Sang-sik lần này lập tức tạo ra nhiều sự chú ý khi ông mạnh tay thay đổi nhân sự, đặc biệt ưu tiên các cầu thủ nhập tịch và những gương mặt trẻ đang có phong độ cao.

Bộ khung quen thuộc vẫn được giữ lại nhằm đảm bảo sự ổn định. Trong thủ môn Đặng Văn Lâm và Nguyễn Filip tiếp tục là hai lựa chọn hàng đầu. Hàng thủ có sự hiện diện của những cái tên dày dạn kinh nghiệm như Duy Mạnh, Xuân Mạnh và Văn Vĩ. Ở tuyến giữa, Hoàng Đức và Quang Hải vẫn đóng vai trò hạt nhân trong lối chơi, còn trên hàng công, Tuấn Hải và Xuân Son được kỳ vọng sẽ gánh vác nhiệm vụ ghi bàn.

Đỗ Hoàng Hên vừa nhập tịch và nhanh chóng có suất lên tuyển. Ảnh: HN.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đang cho thấy xu hướng ưu tiên rõ rệt với các cầu thủ nhập tịch. Bên cạnh Nguyễn Xuân Son và Cao Pendant Quang Vinh, lần này đội tuyển đón thêm tân binh Đỗ Hoàng Hên (Hendrio Araujo). Tiền vệ này chính thức trở thành công dân Việt Nam từ cuối năm 2025 và nhanh chóng gây ấn tượng nhờ kỹ thuật cá nhân, khả năng sáng tạo cùng lối chơi linh hoạt.

Ngoài ra, trường hợp của thủ môn Patrik Lê Giang cũng thu hút sự chú ý. Dù đã hoàn tất thủ tục nhập tịch, anh vẫn phải chờ FIFA và các liên đoàn liên quan phê duyệt trước khi đủ điều kiện khoác áo tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik cũng trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ đang có phong độ tốt tại V-League như thủ thành Trần Trung Kiên, Nguyễn Nhật Minh hay Khuất Văn Khang. Đây là những gương mặt giàu tiềm năng, có thể mang đến năng lượng mới và sự cạnh tranh cần thiết trong đội hình.

HLV Kim Sang-sik trao cơ hội cho các cầu thủ có phong độ cao. Ảnh: ANH HỮU.

Một trong những quyết định cứng rắn và gây bất ngờ nhất là việc tiền đạo Nguyễn Tiến Linh không có tên trong danh sách triệu tập. Sau 16 trận tại V-League mùa này, chân sút này chỉ ghi được 3 bàn và thường xuyên bỏ lỡ cơ hội. Điều đó khiến anh không còn nằm trong kế hoạch của HLV Kim Sang-sik ở thời điểm hiện tại. Động thái này cho thấy ban huấn luyện sẵn sàng loại bỏ những cái tên quen thuộc nếu phong độ không đáp ứng yêu cầu.

Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ hội quân tại Hà Nội từ ngày 21-3, sau đó thi đấu giao hữu với Bangladesh vào ngày 26-3 trên sân Hàng Đẫy và năm ngày sau tiếp đón Malaysia ở sân Thiên Trường.