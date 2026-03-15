Khó cản CLB Công an Hà Nội vô địch V-League 15/03/2026 15:19

Phản ứng của thầy trò HLV Mano Polking ở vòng 16 đã cho thấy bản lĩnh CLB Công an Hà Nội trên đường chạm vào cúp vô địch. Trên sân của CLB Ninh Bình, một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Quang Hải cùng đồng đội đã có chiến thắng quan trọng để khẳng định sức mạnh. Trận đấu này được xem là thử thách thực sự bởi Ninh Bình đang đặt quyết tâm lớn trong việc trở lại cuộc đua vô địch.

Đội khách đã khiến khán giả chủ nhà bất ngờ khi Alan ghi bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 2 cùng sự chủ động trong lối chơi, đồng thời buộc Ninh Bình phải thay đổi cách tiếp cận. Đội chủ nhà đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ, nhưng điều đó lại tạo ra khoảng trống cho những pha phản công nguy hiểm từ phía đội khách.

Hiệp một chứng kiến nỗ lực tấn công liên tục của Ninh Bình, nhưng hàng phòng ngự tổ chức chặt chẽ của đội bóng ngành công an khiến các cơ hội trở nên khá hạn chế. Bước sang hiệp hai, khi đội chủ nhà đang tìm cách gia tăng sức ép thì họ tiếp tục phải nhận thêm bàn thua. Phút 63, Lê Phạm Thành Long dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-0 cho CLB Công an Hà Nội.

Hoàng Đức và đồng đội Ninh Bình ngã ngựa ngay trên sân nhà. Ảnh: VPF.

Bị dẫn hai bàn, Ninh Bình buộc phải dâng cao toàn đội để tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế. Dù vậy, sự chắc chắn trong lối chơi của đội khách khiến mọi nỗ lực của họ gặp rất nhiều khó khăn. Phải đến phút 87, Gia Hưng mới ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, quỹ thời gian còn lại là không đủ để Ninh Bình tạo nên cuộc lội ngược dòng.

Chiến thắng này mang ý nghĩa rất lớn đối với CLB Công an Hà Nội. Ba điểm giúp họ tiếp tục duy trì lợi thế trong cuộc đua vô địch và tạo thêm động lực cho giai đoạn quyết định của mùa giải.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp họ duy trì phong độ ổn định chính là chiều sâu lực lượng. Đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng ở hầu hết các vị trí, giúp HLV Mano Polking có nhiều phương án chiến thuật khác nhau. Ngay cả trên băng ghế dự bị, đội bóng này vẫn có những gương mặt đủ khả năng tạo ra sự khác biệt khi được tung vào sân.

Các học trò của HLV Mano Polking có sức mạnh vượt trội. Ảnh: EPA.

Trong khi đó, nhiều đối thủ cạnh tranh lại gặp khó khăn về lực lượng, đặc biệt khi phải đối mặt với chấn thương hoặc thẻ phạt. Sự chênh lệch về chiều sâu đội hình khiến họ khó duy trì sự ổn định trong suốt mùa giải.

Ở phía bên kia, thất bại khiến Ninh Bình gặp nhiều khó khăn hơn trong cuộc đua vô địch. Đội bóng này hiện đứng thứ ba với 28 điểm, nhưng vị trí của họ đang bị đe dọa khi CLB Hà Nội bám sát phía sau với 27 điểm.

Với phong độ hiện tại cùng lực lượng đồng đều, CLB Công an Hà Nội đang cho thấy hình ảnh của một ứng viên vô địch rất khó bị ngăn cản. Nếu tiếp tục duy trì sự ổn định như thời gian qua, thầy trò HLV Mano Polking không khó tiến thẳng đến ngôi vương V-League mùa này.