“Sát thủ” của tuyển Việt Nam đã ngồi ghế Chủ tịch 24/05/2026 14:38

(PLO)- Younis Mahmoud, "sát thủ" tại Asian Cup 2007, trong đó anh ghi cú đúp vào lưới tuyển Việt Nam nay ngồi ghế Chủ tịch LĐBĐ Iraq.

Trung phong đội trưởng đội tuyển Iraq Younis Mahmoud, một tay săn bàn huyền thoại của bóng đá Iraq là người góp công lớn đưa tuyển Iraq lên ngôi vô địch Asian Cup 2007.

Trong trận tứ kết Asian Cup 2007 gặp Việt Nam, đội trưởng Younis Mahmoud thể hiện "quyền" với đồng đội rất nhiều và đã hoàn thành cú đúp. Ảnh: CTP

Hành trình lên ngôi vô địch, Iraq đánh bại tuyển Việt Nam 2-0 tại tứ kết (ngày 17-10-2007), trong đó chính đội trưởng Younis Mahmoud ghi cả hai bàn vào lưới Dương Hồng Sơn. Rồi anh cũng là tác giả bàn thắng vàng ở trận chung kết. Younis Mahmoud đoạt cả danh hiệu Vua phá lưới (7 bàn) và Cầu thủ xuất sắc giải.

Nay “sát thủ” Younis Mahmoud đã chính thức trở thành Chủ tịch LĐBĐ Iraq. Lần thứ nhất anh ra ứng cử là nhiệm kỳ năm 2021-2025 nhưng thất bại trước người đồng đội Adnan Dirjal. Một cái kết mà Younis biết trước và vui vẻ chấp nhận. Cũng cần biết Younis Mahmoud hỗ trợ đắc lực về chuyên môn cho Adnan Dirjal.

Nhà vô địch Asian Cup 2007 đã 43 tuổi và ngồi vào ghế Chủ tịch LĐBĐ Iraq.

Đại hội LĐBĐ Iraq diễn ra ngày 23-5 và lần này Younis Mahmoud có 38 phiếu ủng hộ, trong khi đương kim Chủ tịch Adnan Dirjal chỉ có 20 phiếu.

Ngay sau khi đắc cử, tân Chủ tịch Mahmoud nói: “Adnan đã có công đưa tuyển Iraq đến với World Cup sau 40 năm. Bây giờ cuộc hành trình của tuyển Iraq sẽ được tôi hỗ trợ và tạo điều kiện để tuyển Iraq tiếp tục nâng cao trình độ. Mỗi chặng đường đều có những thách thức lớn”.

Younis Mahmoud từng đá tại quê nhà, Qatar, UAE, Saudi Arabia và từng 3 lần đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải ở Qatar.

Tuyển Iraq vừa qua phải tham gia qua 2 vòng play off của AFC và FIFA mới đoạt vé World Cup 2026.

Tuyển Iraq hiện nay là thế hệ tài năng, nhưng thời HLV Jesus Casas (Tây Ban Nha) có nhiều thời điểm sa sút rất khó hiểu, khi giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026 không thắng nổi Kuwait và Palestine khiến phải đi đá play off.

HLV tuyển Iraq hiện nay là thầy người Úc - Graham Arnold từng đưa tuyển Úc vào vòng 16 đội World Cup 2022, và vượt qua các vòng play off rất ngoạn mục đưa Iraq trở lại World Cup sau 40 năm.