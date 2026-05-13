90 phút quyết định vé World Cup cho tuyển Việt Nam 13/05/2026 12:23

(PLO)- Đội tuyển U-17 Việt Nam chuẩn bị kỹ lưỡng cho thời khắc quan trọng nhất tại vòng chung kết U-17 châu Á 2026 khi chỉ còn một trận đấu nữa để quyết định số phận của cả chiến dịch và chiếc vé World Cup quý giá.

Cuộc đối đầu với U-17 UAE của các tuyển thủ trẻ Việt Nam cũng là trận cuối vòng bảng, được xem như cánh cửa dẫn đến vòng chung kết FIFA U-17 World Cup 2026.

Thầy trò HLV Cristiano Roland đã hoàn tất buổi tập cuối cùng tại Jeddah trước giờ G. Khác với lịch tập muộn của ngày trước đó, ban huấn luyện quyết định chuyển sang khung giờ sớm hơn để các cầu thủ có thêm thời gian hồi phục thể lực và duy trì trạng thái sung mãn nhất cho trận đấu then chốt.

Sau hai lượt trận, bảng C vẫn cực kỳ khó lường. Dù để thua đáng tiếc trước Hàn Quốc, các tuyển thủ trẻ Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết. Chỉ cần đánh bại UAE, đội bóng trẻ Việt Nam sẽ giành vé vào tứ kết mà không cần quan tâm kết quả trận còn lại giữa U-17 Hàn Quốc và U-17 Yemen.

Tuyển trẻ Việt Nam có nhiều cơ hội giành chiếc vé chơi Cúp thế giới. Ảnh: TAFC.

Trong hai ngày qua, HLV Cristiano Roland liên tục trao đổi với các học trò nhằm giải tỏa áp lực tâm lý trước trận đấu có ý nghĩa lịch sử. Nhà cầm quân người Brazil yêu cầu toàn đội giữ sự tập trung tối đa, chơi bóng kỷ luật và phát huy những gì đã chuẩn bị suốt thời gian qua. Ông tin rằng nếu các cầu thủ giữ được tinh thần đoàn kết cùng sự tự tin cần thiết, cơ hội tạo bất ngờ trước UAE là hoàn toàn khả thi.

Không khí trên sân tập cũng cho thấy sự quyết tâm rất lớn của toàn đội. Các cầu thủ thực hiện giáo án với cường độ cao, đặc biệt tập trung vào khả năng chuyển đổi trạng thái, tổ chức phòng ngự và tận dụng cơ hội phản công. Ban huấn luyện cũng liên tục rà soát những phương án chiến thuật cuối cùng nhằm chuẩn bị cho kịch bản căng thẳng nhất.

Thầy trò HLV Cristiano Roland quyết tâm biến giấc mơ thành sự thật. Ảnh: VFF.

Ký ức về chiến tích của lứa U-20 Việt Nam tại World Cup 2017 đang trở thành nguồn động lực lớn cho thế hệ trẻ hiện tại.

Giờ đây, chỉ còn 90 phút trước mắt để U-17 Việt Nam biến giấc mơ World Cup thành hiện thực và mở ra thêm một cột mốc đáng nhớ cho bóng đá nước nhà. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 0 giờ, ngày 14-5 theo giờ Việt Nam.