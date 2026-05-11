Bóng đá Indonesia đẩy bóng đá Hà Lan vào rắc rối toàn diện 11/05/2026 10:50

Sau Malaysia với việc dùng tiền “chơi bóng đá” cấp đội tuyển gây ra những náo loạn và sự bất mãn, nay đến lượt bóng đá Indonesia gây quá nhiều rắc rối, phiền phức cho bóng đá Hà Lan.

Những vụ kiện liên tục đẩy nhiều CLB Hà Lan vào thế không chỉ vi phạm quy chế bóng đá Hà Lan, Liên minh châu Âu (EU) mà cả việc vi phạm pháp luật.

Những ngày qua, báo chí thể thao quốc tế rùm beng hệ quả của các cầu thủ Hà Lan nhập tịch Indonesia gây kiện tụng và vi phạm rất nặng nhiều luật của EU và Hà Lan.

Với tựa đề trên truyền thông Hà Lan như “những tấm hộ chiếu Indonesia đẩy bóng đá Hà Lan vào náo loạn liên tục” đã nói lên những rắc rối khủng khiếp.

Ai cũng biết tuyển Indonesia là “tuyển Hà Lan 2.0”, không chỉ cấp độ đội tuyển mà các tuyến trẻ. Những cầu thủ Hà Lan chơi bóng ở Hà Lan sau khi nhập tịch Indonesia theo diện “di sản” đã vi phạm luật của Hà Lan, luật Lao động EU và “hạn ngạch” cầu thủ EU, ngoài EU trong mỗi đội tuyển.

Đội hình xuất phát của tuyển Indonesia như "Hà Lan 2.0", lực lượng dự bị... cũng thế. Ảnh:Bola

Chiếu theo luật FIFA, CLB dùng cầu thủ sai quy định này dẫn đến CLB trừ điểm rất nặng trong những trận đấu có họ tham dự, thậm chí bị loại khỏi giải.

Hà Lan chịu ảnh hưởng nặng nhất, một số CLB nước ngoài ở EU cũng bị vạ lây vì có những tuyển thủ Indonesia nhập tịch từ Hà Lan về khoác áo thi đấu dưới hạn ngạch cầu thủ thuộc khối EU. Do họ đã nhập tịch Indonesia nên không còn hưởng quyền lợi này nữa.

Không khó để FIFA đưa ra án phạt, vì cứ tính những trận CLB tung ra những cầu thủ vi phạm sẽ bị trừ 3 điểm... Và tất nhiên như thế sẽ gây chao đảo toàn nền bóng đá Hà Lan. Nó không gói gọn trong bóng đá mà còn pháp luật, luật Lao động EU, kiện tụng ra tòa, đền bù, bị trừng phạt...

Nhiều cầu thủ Hà Lan sinh sống và hành nghề bóng đá tại Hà Lan cũng như nhiều nước trong khối EU nhưng sau đó có tấm hộ chiếu Indonesia để khoác áo tuyển Indonesia thì nó sẽ thay đổi cơ chế hạn ngạch cầu thủ ngoài EU (hầu hết các nước trong khối EU đều áp dụng luật này). Tuy nhiên khi các cầu thủ Hà Lan khoác áo tuyển Indonesia thì họ vẫn được hưởng quy chế “cầu thủ nội của Hà Lan” hay cầu thủ trong khối EU. Điều này vi phạm cùng lúc 3 điều luật gồm luật Lao động EU, hạn ngạch cầu thủ EU trong mỗi CLB của mỗi quốc gia EU và vi phạm hạn ngạch cầu thủ ngoại trong mỗi CLB...

Nhiều CLB đã đâm đơn kiện hoàn toàn chuẩn xác. Bóng đá có quy định rõ ràng, không thể vi phạm pháp luật Hà Lan, luật Lao động EU và cả điều lệ bóng đá chuyên nghiệp của Hà Lan.

Nếu xử rốt ráo và sòng phẳng bằng những điều luật cơ bản, bóng đá Hà Lan sẽ náo loạn, bị xới tung tất cả.