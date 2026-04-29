Indonesia tiếp tuyển Việt Nam với lực lượng này xem mới đã 29/04/2026 14:09

(PLO)- HLV John Herdman vừa công bố 23 cầu thủ lên tuyển Indonesia chuẩn bị cho tham vọng truất ngôi vương của tuyển Việt Nam.

HLV John Herdman của tuyển Indonesia vừa công bố 23 tuyển thủ cho công tác chuẩn bị ASEAN Hyundai Cup 2026 (AFF Cup) khai mạc vào tháng 7. Theo đó thành phần hầu hết là cầu thủ nội tiếp tuyển Việt Nam vào tối 3-8 xem sẽ rất sướng.

Do AFF Cup truyền thống không rơi vào ngày tập trung FIFA nên hầu hết lực lượng tuyển thủ nhập tịch không thể rời CLB ở nước ngoài về Indonesia thi đấu.

Trung vệ Việt Anh trong pha đối đầu với Saddil Ramdani. Ảnh: Bola.

Nhìn vào 23 tuyển thủ Indonesia có rất nhiều nội binh hứa hẹn rất thi vị, và đó mới là thành phần mà cả fan hâm mộ Indonesia lẫn Việt Nam trông chờ.

Theo lịch vòng bảng AFF Cup2026, ngày 3-8, Việt Nam phải sang Indonesia thi đấu. Đó là lượt trận thứ tư của bảng A nhưng là lượt trận thứ 3 của tuyển Việt Nam (do mỗi bảng có 5 đội).

Sẽ rất căng thẳng ở cuộc chạm trán của hai nhà cầm quân Kim Sang-sik là đương kim vô địch giải, và phía bên kia, Indonesia có HLV nổi tiếng John Herdman từng giúp Canada đến World Cup 2022 sau 36 năm vắng bóng.

HLV John Herdman có tham vọng truất ngôi vương của Việt Nam tại AFF Cup 2026. Ảnh: Bola.

Vừa qua, báo chí Indonesia “quay” chiến lược gia Canada rất nhiều và ông cũng rất tự tin: “Indonesia đã 6 lần á quân là quá đủ rồi, lần này tôi sẽ đưa Indonesia lên ngôi vô địch”.

Danh sách 23 cái tên mà Herdman vừa công bố gồm nhiều gương mặt quen thuộc như Saddil Ramdani, Pattynama, Mark Klok, Egy Maulana, Witan Sulaeman, Rizky Pratama, Hokky Caraka, Ferrari, Prasetyo, Kambuaya, Rivaldo, thủ môn Nadeo Argawitana...

Tuyển Indonesia với thành phần hầu hết là cầu thủ nội luôn rất đáng xem, như cách họ từng thể hiện tại các kỳ AFF Cup, đặc biệt khi chạm trán với các đối thủ lớn Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Singapore.

Giới hâm mộ đánh giá tuyển Indonesia khi dùng “nội lực” đá AFF Cup sẽ quyến rũ hơn so với đội hình “Hà Lan 2.0” trông rất vô vị.