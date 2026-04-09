Tuyển Việt Nam "phòng thủ kín kẽ", Thái Lan tăng tốc 09/04/2026 06:39

(PLO)- Trong khi Thái Lan tận dụng mọi cơ hội để tích điểm trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam lại chọn hướng đi khác khi không tập trung dịp FIFA Days tháng 6-2026, nhưng mỗi bên đều giữ cho mình phong cách riêng.

Quyết định khác nhau của tuyển Việt Nam và Thái Lan khiến cuộc cạnh tranh giữa hai nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á càng trở nên căng thẳng, nhất là trong lúc thầy trò HLV Kim Sang-sik đang có phong độ kỷ lục.

Thái Lan chạy nước rút, tuyển Việt Nam chờ thời

Cuộc cạnh tranh giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan từ lâu đã được xem là “derby Đông Nam Á” ở các cấp độ đội tuyển. Không chỉ dừng lại ở những lần chạm trán trực tiếp trên sân cỏ, cuộc chiến còn lan sang bảng xếp hạng FIFA, với mỗi điểm số đều mang ý nghĩa lớn về vị thế khu vực.

Ở bảng xếp hạng mới nhất, cả hai đội đều có bước tiến tích cực khi cùng thăng hạng. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn đang nhỉnh hơn khi đứng thứ 93 thế giới, trong khi Việt Nam xếp hạng 99. Khoảng cách 6 bậc tuy không quá lớn nhưng đủ tạo ra áp lực trong cuộc đua dài hạn.

Bóng đá Việt Nam và Thái Lan luôn là đối thủ lớn nhất của nhau ở Đông Nam Á. Ảnh: CCT.

FIFA Days tháng 6-2026 được xem là thời điểm vàng để các đội tuyển tích lũy điểm số. Thái Lan đã nhanh chóng lên kế hoạch tận dụng tối đa quãng thời gian từ ngày 1 đến ngày 9-6 bằng hai trận giao hữu quốc tế. Theo dự kiến, người Thái sẽ lần lượt đối đầu với Trung Quốc (hạng 94) và Tajikistan (hạng 103), những đối thủ có trình độ tương đương.

Việc lựa chọn các đội bóng ngang tầm cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng. Nếu giành kết quả thuận lợi, Thái Lan sẽ cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA. Đồng thời, các trận đấu này còn giúp họ duy trì cảm giác thi đấu, rà soát lực lượng trước hàng loạt giải đấu quan trọng như AFF Cup tháng 7, FIFA ASEAN Cup vào tháng 9 và vòng chung kết Asian Cup 2027.

Trong khi đó, Việt Nam lại đưa ra quyết định gây nhiều tranh cãi khi không tập trung trong dịp FIFA Days này. Lý do được đưa ra là để các cầu thủ hoàn tất nghĩa vụ cùng CLB tại các giải quốc nội. Đây là lựa chọn mang tính chiến lược, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro.

Xuân Son và đồng đội có chiến thắng thứ 13 liên tiếp. Ảnh: CCT.

Việc không thi đấu quốc tế đồng nghĩa với việc Việt Nam không có cơ hội tích điểm FIFA trong giai đoạn này. Điều đó có thể khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik tạm thời rơi khỏi tốp 100 thế giới. Tuy nhiên, ban huấn luyện lại hướng đến mục tiêu dài hơn khi dành quỹ thời gian nghỉ khoảng 5 tuần để chuẩn bị kỹ lưỡng cho ASEAN Cup, bao gồm cả kế hoạch tập huấn nước ngoài.

Quyết định này phản ánh hai bước đi khác nhau: Thái Lan chọn cách tăng tốc từng bước, còn Việt Nam ưu tiên tích lũy thể lực và xây dựng nền tảng cho các giải đấu lớn phía trước.

Việt Nam lập kỷ lục lịch sử, Thái Lan dè chừng

Dù không tham gia FIFA Days tháng 6, tuyển Việt Nam vẫn đang khiến cả Đông Nam Á phải chú ý nhờ phong độ cực kỳ ấn tượng. Chiến thắng Malaysia 3-1 trên sân Thiên Trường hồi cuối tháng 3 đã giúp đội bóng thiết lập cột mốc chưa từng có với 13 trận thắng liên tiếp.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik đương kim vô địch Đông Nam Á. Ảnh: CCT.

Đây là thành tích vượt xa mọi kỷ lục trước đó của bóng đá Đông Nam Á. Ngay cả giai đoạn thành công nhất dưới thời HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam cũng chỉ đạt chuỗi 6 chiến thắng. Các đội bóng giàu truyền thống như Thái Lan, Indonesia hay Singapore cũng chưa từng vượt quá mốc 9 trận thắng liên tiếp.

Chuỗi trận thăng hoa này nhanh chóng gây tiếng vang lớn. Truyền thông Thái Lan không ngần ngại dành nhiều lời khen cho thầy trò HLV Kim Sang-sik, thậm chí mô tả đây là thành tích “gây chấn động bóng đá Đông Nam Á”. Giới chuyên môn thừa nhận Việt Nam đang thể hiện sự ổn định và sức mạnh vượt trội mà hiếm đội nào trong khu vực đạt được.

Chuỗi 13 chiến thắng bắt đầu từ trận thắng đậm Myanmar 5-0 tại ASEAN Cup 2024, trước khi Việt Nam lần lượt vượt qua Singapore và Thái Lan để lên ngôi vô địch. Đà hưng phấn tiếp tục được duy trì ở vòng loại Asian Cup 2027 với những chiến thắng liên tiếp trước Malaysia, Lào và Nepal.

Phong độ ổn định giúp Quang Hải cùng các tuyển thủ Việt Nam thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng FIFA. Ảnh: CCT.

Theo nhận định từ báo chí Thái Lan, tuyển Việt Nam với phong độ này có thể kéo dài chuỗi trận ấn tượng này, đặc biệt khi lịch thi đấu sắp tới không quá khắc nghiệt. Điều này khiến cuộc cạnh tranh giữa hai nền bóng đá trở nên hấp dẫn hơn.

Nhìn chung ở giai đoạn này, khi Thái Lan đang nỗ lực rút ngắn khoảng cách bằng việc tích lũy điểm số, Việt Nam lại xây dựng lợi thế từ phong độ và sự ổn định. Hai con đường khác nhau nhưng cùng hướng đến mục tiêu khẳng định vị thế số một Đông Nam Á.