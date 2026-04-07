Sốc: Malaysia săn tài năng trẻ Ngoại hạng Anh để cứu vãn sau án phạt FIFA 07/04/2026 11:27

(PLO)- Sau khi chịu án phạt nặng từ FIFA, bóng đá Malaysia đang có những động thái mới nhằm tái thiết lực lượng, trong đó đáng chú ý là kế hoạch tìm kiếm và nhập tịch các cầu thủ có gốc gác Malaysia đang thi đấu ở nước ngoài.

Việc săn tìm nhân tài ở nước ngoài là bước đi mang tính chiến lược của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) trong bối cảnh đội tuyển quốc gia chịu nhiều tổn thất về lực lượng.

Theo báo chí trong nước, cái tên đang được quan tâm là Harry Montague, trung vệ trẻ thuộc học viện West Ham United. Cầu thủ 17 tuổi này thi đấu ở giải U-18 Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026 và đã có 17 lần ra sân. Thông tin ban đầu cho biết Montague có liên hệ với Malaysia thông qua mẹ, người đến từ bang Sabah, dù chưa có xác nhận chính thức về hồ sơ gia đình.

Bên cạnh đó, hậu vệ phải Josh Robinson trưởng thành từ lò đào tạo Arsenal cũng nằm trong tầm ngắm. Robinson sinh năm 2004, hiện chơi cho Kidderminster ở giải hạng 6 của Anh, từng có thời gian khoác áo Wigan Athletic. Anh được cho là có nguồn gốc Malaysia từ phía mẹ và từng công khai nhắc đến mối liên hệ này.

FAM muốn tăng cường lực lượng cho tuyển quốc gia sau lệnh trừng phạt của FIFA. Ảnh: EPA.

Động thái này diễn ra sau bê bối lớn liên quan đến cầu thủ nhập tịch của Malaysia. Trước đó, bảy cầu thủ từng khoác áo đội tuyển quốc gia bị FIFA xác định không đủ điều kiện thi đấu và nhận án treo giò 12 tháng. Các cầu thủ gồm Facundo Garces, Hector Hevel, Jon Irazabal, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo, Manuel Hidalgo và Imanol Machuca.

Không dừng lại ở đó, FAM còn bị cáo buộc làm giả giấy tờ và phải nộp khoản phạt tiền lớn. Những trận đấu có sự góp mặt của các cầu thủ này cũng bị hủy bỏ. Dù phía Malaysia đã kháng cáo, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) vẫn bác đơn, khiến án phạt tiếp tục được duy trì.

Sau lệnh trừng phạt, việc hướng đến các cầu thủ trẻ có gốc Malaysia ở châu Âu được xem là nỗ lực làm lại từ đầu của bóng đá nước này.