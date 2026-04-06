Nhìn lịch sử bóng đá Đông Nam Á, đua nhau nhập tịch rồi được gì? 06/04/2026 15:00

Hãy thử tượng tượng tuyển Thái Lan một ngày nào đó Chanathip, Bunmathan,Yooyen treo giày thì sức mạnh của họ ra sao? Nó hoàn toàn ngược hẳn trước đây, bóng đá nước này mỗi thế hệ tạo ra hàng chục cầu thủ rất chất lượng.

Đông Nam Á chứng kiến nhiều cách “xoay” để thoát khỏi ao làng. Từ Singapore rồi nay đến Malaysia, Indonesia đều rơi vào con đường tương tự, khi các CLB dành ngân sách quá nhiều vào việc nhập tịch đã tạo ra lỗ hổng cực lớn trong công tác đào tạo trẻ. Mặt khác khi các cầu thủ nội cảm thấy hầu như hết cửa cạnh tranh cơ hội lên tuyển, nền bóng đá quốc gia đó có thể đi vào con đường bế tắc.

Nam Định đá 9 đến 10 tây ở sân chơi AFC Champions League 2 nhưng cũng bị loại ngay sau vòng bảng mùa này, năm ngoái thì vào vòng 16 đội rồi thua Sanfrecce Hiroshima 0-7. Ảnh: AFC

Hãy nhìn Malaysia thì rõ, nếu vụ án gian lận 7 cầu thủ sai hồ sơ nhập tịch mà không bị phát hiện, cầu thủ nội Malaysia như Faisal Halim, Safawi Rasid, Luqman Hakim... khó có cơ hội quay lại đội tuyển. Thậm chí những ngôi sao nội của Malaysia như Safawi, Faisal đá rất hay.

Vừa qua ở lượt trận cuối cùng bảng F vòng loại Asian Cup 2027 tuyển Việt Nam tiếp Malaysia cũng đã thấy... rất nhiều "tây" trong đội. Thực lòng có một điều gì đó rất lấn cấn. Các đội tuyển khu vực Đông Nam Á mãi lo nhập tịch, không lo và chủ quan trong đào tạo trẻ rất dễ dẫn đến sự sụp đổ, vì họ phải đầu tư tài chính cho nhập tịch, ngân sách cho đào tạo trẻ giảm đi sẽ ảnh hưởng theo chiều hướng tiêu cực lên cả một nền bóng đá về lâu về dài.

Tuyển Thái Lan khi mà Chanathip,Theerathon, Yooyen treo giày có lẽ họ cũng như Indonesia, Malaysia mà thôi, vì ngoại binh tràn ngập. Ảnh: CTP

Nhìn sang Indonesia và Malaysia hiện nay có hay hay không? Chẳng hay gì cả! Trong khi nhập tịch theo kiểu Indonesia và Malaysia là kiểu “ăn xổi ở thì”, “đầu tư ngắn hạn, phải hiệu quả ngay", nhưng chẳng thấy hiệu quả. Tuyển Indonesia vừa qua vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026, nhưng giai đoạn 3 này có đến 18 đội, khác với tuyển Việt Nam (vòng loại World Cup 2022) và Thái Lan (vòng loại World Cup 2018) chỉ có 12 đội ở giai đoạn 3. Vậy Indonesia có hơn Thái Lan, Việt Nam? Trong khi Thái Lan và Việt Nam chỉ vài gương mặt nhập tịch dạng di sản mà thôi.

Với bóng đá Thái Lan, nhìn ở bình diện Đông Nam Á, CLB Buriram Utd là thành công nhất ở đấu trường Elite châu Á. Tuy nhiên thành tích của đội này cũng chẳng mang lại cho đội tuyển Thái Lan điều gì tốt đẹp cả bởi Buriram đá cả chục tây? Nó hoàn toàn giống Nam Định hai mùa Champions League 2, đá 9 đến 10 tây thành tích cũng chẳng tốt lên nhưng lại lấy hết suất của cầu thủ nội, trả tiền lương cũng nặng gánh.

Kiểu bóng đá Đông Nam Á đang đua nhau “đầu tư ngắn hạn”, thành tích hay giấc mơ World Cup vẫn là thứ xa xỉ, đào tạo trẻ thì có nguy cơ chựng lại vì những lẽ trên.

Vai trò của LĐBĐ trong việc điều tiết là rất quan trọng, hạn ngạch ngoại binh, ngoại binh nhập tịch ở mỗi CLB cần phải được kiểm soát để chừa cơ hội cho cầu thủ nội phát triển, đó mới là chiến lược lâu dài.