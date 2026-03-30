Tuyển Indonesia kiêu hãnh… thua ngay trên sân nhà, mất ngôi vô địch 30/03/2026 22:43

(PLO)- Đội tuyển Indonesia đã không thể cầm cự được đàn em Quả bóng vàng 1994 Stojchkov, đành mất ngôi vô địch.

Đàn em của Stojchkov hầu như chìm đắm ở bóng đá châu Âu, nhưng vẫn còn đó nền tảng của một đội bóng từng có thứ hạng 3 World Cup 1994.

Phía bên kia, thật khó để đánh giá HLV John Herdman vốn lẫy lừng khi dẫn dắt tuyển Canada tham dự World Cup 2022.

HLV John Herdman vận hành sơ đồ 3-4-3 cho chủ nhà Indonesia.

Cú lao vào trực diện bằng 2 gầm giày của Kevin Diks, khiến tuyển Indonesia bị phạt đền. Ảnh: Antara.

Những cách tính toán của chiến lược gia người Anh của tuyển Indonesia là ổn khi đối đầu với Bulgaria cao to. Ông bố trí nhiều cầu thủ “lai” cũng rất cao to. Những cầu thủ Indonesia như Beckham Putra và một số cầu thủ nhỏ con khác đều ngồi dự bị.

Đội hình tuyển Indonesia vận hành rất cứng cáp theo cách chúng ta vẫn hay thường thấy ở một đội bóng Đông Nam Á nhưng dùng nhiều "Tây". Riêng về độ sắc nét, tận dụng cơ hội tốt, hay lối chơi hiện đại mang tính “sát thương”cao như sự mong chờ thì lại không thấy.

Trên chấm 11m, Marin Petkov (16) đã thắng thủ môn Auderio đem ngôi vô địch về cho Bulgaria. Ảnh: Bola.

Chủ nhà của giải đấu, tuyển Indonesia đã thua Bulgaria 0-1. Bàn thắng duy nhất trận do công Marin Petkov ghi từ chấm 11m ở phút 38.

Tình huống dẫn đến phạt đền lại thật ngớ ngẩn, đó là Kevin Diks lao hai gầm giày vào chân Zdravko Dimitrov rất thiếu cân nhắc trong tình huống nhạy cảm. Trọng tài Nazmi Nasaruddin (Malaysia) có vẻ như muốn “lơ” tình huống phạt đền mười mươi này.

Tuy nhiên, tổ VAR đã trao đổi và buộc trọng tài Nazmi phải vào tham khảo màn hình vì nó quá rõ ràng. Sau đó, trọng tài người Malaysia chỉ tay vào chấm 11m.

Trên chấm 11m, Marin Petkov sút thắng thủ môn Emil Auderio và ghi bàn duy nhất trận. Bulgaria vô địch.

HLV Herdman dùng đội hình nhập tịch mạnh nhất, trong đó có thủ môn Auderio, Jay Adzes đang đá Serie A, nhiều cầu thủ đang đá ở Hà Lan, Nhật Bản, Đức. Tiếc là một Indonesia kiêu hãnh với đội hình nhiều "Tây" lại chơi thiếu kết dính là không có lối ra, không thấy mảng miếng kết liễu đối phương.

Cuối cùng, HLV Herdman phải tung lần lượt những cầu thủ nội vào sân như Beckham Putra, Ramahdan... Cách chơi của Indonesia trở nên mượt mà hơn, song cũng không gây nguy hiểm tí nào cho cầu môn Dimitar Mitov.

Nhìn đội hình mạnh nhất của Indonesia nếu như đá AFF Cup cũng chưa chắc vô địch... đừng nói đến săn vé World Cup.

Như vậy, giải FIFA Serie của Indonesia với ngôi vô địch thuộc về Bulgaria. Ở trận tranh hạng ba, tuyển Saint Kitt & Nevis đánh bại Quần đảo Solomon 4-2.