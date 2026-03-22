17 cầu thủ bị loại khỏi đội tuyển Indonesia 22/03/2026 14:06

(PLO)- 17 cầu thủ đội tuyển Indonesia bị HLV John Herdman loại khỏi danh sách tập trung: Từ Marc Klok đến Ricky Kambuaya và Hokky Caraka

HLV đội tuyển quốc gia Indonesia, John Herdman, đã thu hẹp danh sách cầu thủ từ 41 người xuống còn 24 người cho giải FIFA Series diễn ra vào cuối tháng 3 này, điều này đồng nghĩa có đến 17 cầu thủ bị loại khỏi tuyển Indonesia.

Theo đó, HLV Herdman đã loại bỏ 17 cầu thủ, trong đó có Miliano Jonathans, người bị chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) khi thi đấu cho Excelsior Rotterdam tại giải Eredivisie mùa 2025/2026 sau khi được triệu tập vào đội tuyển Indonesia.

Các cầu thủ bị loại khỏi tuyển Indonesia tham dự FIFA Series 2026 có Ernando Ari Sutaryadi, Fajar Fathur Rahman, Muhammad Ferarri và Yance Sayuri. Ngoài ra, còn có Marc Klok, Ricky Kambuaya, Witan Sulaeman, Egy Maulana Vikri, Tim Geypens, Arkhan Fikri, Ezra Walian và Victor Dethan. Những người còn lại là Miliano, Adrian Wibowo, Hokky Caraka, Jens Raven và Stefano Lilipaly.

Tuyển Indonesia sẽ tham dự giải FIFA Series vào tháng 3 này. ẢNH: BOLA

14 cầu thủ của giải BRI Super League

Trong số 17 cầu thủ, 14 người đến từ giải BRI Super League (giải vô địch Indonesia). Miliano thi đấu ở Eredivisie, Adrian ở Major League Soccer (MLS), và Geypens ở giải hạng hai của Hà Lan.

Quyết định loại bỏ một số cầu thủ khỏi đội tuyển Indonesia của HLV John Herdman đã làm dấy lên nhiều câu hỏi, chẳng hạn như tại sao ông không triệu tập Kambuaya và Ezra.

2. Ezra Walian đang rất xuất sắc

Về Ezra Walian, tiền đạo của Persik Kediri đang có phong độ cực kỳ ấn tượng mùa này. Cầu thủ nhập tịch người Hà Lan này đã ghi được 6 bàn thắng và có 9 pha kiến ​​tạo trong 23 lần ra sân.

Trong khi đó, Giải FIFA Series sẽ được tổ chức tại Sân vận động chính Gelora Bung Karno (SUGBK), Trung Jakarta, vào ngày 27 và 30-3, với sự tham gia của tuyển Indonesia, tuyển Bulgaria, Quần đảo Solomon và tuyển Saint Kitts và Nevis.

Đội tuyển quốc gia Indonesia sẽ bắt đầu chiến dịch bằng trận đấu với Saint Kitts và Nevis vào ngày 27-3.

3. 24 cầu thủ chính thức của tuyển Indonesia dự FIFA Series

Thủ môn:

1. Cahya Supriadi

2. Emil Audero

3. Maarten Paes

4. Nadeo Argawinata

Hậu vệ:

5. Dean James

6. Dony Tri Pamungkas

7. Elkan Baggott

8. Jay Idzes

9. Justin Hubner

10. Kevin Diks

11. Nathan Tjoe-A-On

12. Rizky Ridho

13. Sandy Walsh

Tiền vệ:

14. Calvin Verdonk

15. Eliano Reijnders

16. Ivar Jenner

17. Joey Pelupessy

18. Jordi Amat

Tiền đạo:

19. Beckham Putra Nugraha

20. Mauro Zijlstra

21. Ole Romeny

22. Ragnar Oratmangoen

23. Ramadhan Sananta

24. Jacob Sayuri