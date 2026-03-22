Ngôi sao MU đánh vào hạ bộ Sir Alex Ferguson và phản ứng gây sốc 22/03/2026 06:39

(PLO)- Rafael tuyên bố một cựu ngôi sao Manchester United đã đánh vào hạ bộ của Sir Alex Ferguson, nhưng phản ứng của HLV huyền thoại người Scotland đã khiến họ sốc.

Cựu sao người Brazil của "quỷ đỏ" Rafael Da Silva đã hé lộ một trong những khoảnh khắc ồn ào nhất trong phòng thay đồ của Manchester United - anh cho rằng một đồng đội đã từng đánh vào chỗ kín của HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson… và bằng cách nào đó lại thoát tội, tờ Sun Sports (Anh) đưa tin gây sốc.

Cựu tuyển thủ quốc tế người Brazil Rafael Da Silva đã kể lại một câu chuyện đáng chú ý liên quan đến người đồng hương và đồng đội cũ của anh tại MU là Anderson. Và điều không thể tin được là, thay vì nổi giận, Ferguson lại bật cười. Rafael, người đã có bảy năm gắn bó với Manchester United, nhớ lại trò đùa của Anderson khiến các cầu thủ lo sợ điều tồi tệ nhất xảy ra.

Anderson đã có hành động gây sốc với Fergie. ẢNH: EPA

Rafael Da Silva giải thích rằng Sir Alex Ferguson thực sự rất quý mến tiền vệ Anderson trong thời gian anh thi đấu tại Old Trafford. Nhưng điều đó không ngăn cản ngôi sao tinh nghịch này thực hiện một trò đùa khiến mọi người xung quanh đều kinh ngạc.

Vụ việc xảy ra bên trong một thang máy đông người, với nhiều cầu thủ chen chúc nhau trong đó. Bất ngờ, Anderson hét lên cảnh báo trước khi hành động.

Rafael Da Silva kể lại, "Hắn (Anderson) hét lên "Đánh vào bao tải!" và đánh vào phía dưới của Ferguson, khiến tất cả mọi người trong thang máy chết lặng vì kinh ngạc".

Các cầu thủ lập tức đứng im như tượng, chờ đợi một phản ứng giận dữ từ vị thủ lĩnh huyền thoại của họ".

HLV huyền thoại của Manchester United Sir Alex Ferguson. ẢNH: Press Association

Với danh tiếng "máy sấy tóc" của Sir Alex Ferguson, nhiều người cho rằng Anderson đã đi quá xa. Rafael thừa nhận họ đã lo sợ điều tồi tệ nhất và nghĩ rằng Anderson có thể đang gặp rắc rối nghiêm trọng. Thay vào đó, Ferguson phản ứng theo cách không ai ngờ tới, khác với tưởng tượng của mọi người.

HLV huyền thoại của Manchester United Fergie thấy tình huống hài hước và bật cười trước mặt mọi người. Điều này khác xa so với "phương pháp sấy tóc" khét tiếng của Fergie - một cụm từ do các cầu thủ đặt ra, mô tả ví von chỉ việc HLV hét vào mặt ai đó ở khoảng cách quá gần đến mức làm khô tóc họ.