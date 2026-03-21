Mourinho gửi lời tri ân xúc động sau khi cựu HLV của MU và Chelsea qua đời 21/03/2026 14:15

Jose Mourinho từng làm việc cùng HLV thủ môn Silvino Louro tại Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid và Manchester United, và cả hai đã gặt hái được nhiều thành công. HLV Jose Mourinho đã đăng tải một lời tri ân xúc động dành cho Silvino Louro sau khi người cộng sự lâu năm của ông qua đời ở tuổi 67 sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật.

Louro từng làm HLV thủ môn dưới thời Mourinho và đã có rất nhiều lời chia buồn sau khi tin tức về cái chết của ông được công bố. Ông Louro thường xuyên có mặt trên băng ghế dự bị bên cạnh Mourinho trong suốt thời gian chiến lược gia người Bồ Đào Nha dẫn dắt Porto, Chelsea , Inter Milan, Real Madrid và Manchester United. Do đó, Louro đã góp phần vào một số thành công lớn nhất của Mourinho.

Là cựu thủ môn của Benfica, Louro từng làm việc với một số thủ môn nổi tiếng nhất của bóng đá hiện đại, bao gồm David De Gea, Petr Cech và Iker Casillas. Louro được ca ngợi vì công việc của mình và Mourinho đã chia sẻ một thông điệp cảm động trên Instagram cùng với một bộ ảnh đen trắng của hai người.

Jose Mourinho và Silvino Louro (trái) đã cùng nhau làm việc ở rất nhiều CLB khác nhau. ẢNH: MIRROR/GETTY

Jose Mourinho viết: "Giờ tôi khóc, nhưng tôi sẽ có thể cười, cười thật nhiều, nói về anh, nhớ từng khoảnh khắc. Trong gia đình Mourinho, anh được yêu thương và anh sẽ mãi sống trong lòng người hâm mộ. Tôi sẽ tiếp tục nghe anh nói trước mỗi trận đấu "anh bạn, mọi chuyện sẽ ổn thôi". Hãy yên nghỉ nhé, đôi bàn tay bé nhỏ".

Các ngôi sao John Terry, Nemanja Matic, Robbie Keane, Antonio Valencia, Sergio Romero và Shay Given nằm trong số những cựu cầu thủ đã phản hồi. Cựu thủ môn Julio Cesar viết "Khó tin", trong khi cựu giám đốc Chelsea, Marina Granovskaia, cũng lên tiếng.

Cesar từng làm việc dưới quyền Louro tại Inter Milan từ năm 2008 đến 2010. Thủ môn người Brazil Cesar đã được UEFA bầu chọn là Thủ môn xuất sắc nhất mùa giải trong thời gian họ làm việc cùng nhau, là một trong ba cầu thủ giành được giải thưởng này dưới thời Louro, cùng với Vitor Baia tại Porto và Cech tại Chelsea.

Manchester United cho biết trong một tuyên bố: "Trong gần ba mùa giải tại Manchester United, Silvino Louro đã quản lý một nhóm thủ môn gắn bó chặt chẽ bao gồm David De Gea, Sergio Romero, Sam Johnstone và Joel Pereira.

Cựu thủ môn của Benfica là một phần quan trọng của đội hình Manchester United đã giành được ba danh hiệu trong mùa giải 2016 - 2017 - Siêu cúp Anh, Cúp Liên đoàn và UEFA Europa League. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và bạn bè của anh trong thời điểm khó khăn này".

Silvino Louro có khoảng thời gian vài năm làm HLV thủ môn của MU dưới thời Mourinho. ẢNH: MIRROR/GETTY

Chelsea cho biết thêm: “Tất cả mọi người tại Chelsea FC đều vô cùng đau buồn trước sự ra đi của HLV thủ môn cũ của chúng tôi, Silvino Louro. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và bạn bè của anh trong thời điểm khó khăn này”.

Silvino Louro là một cầu thủ giỏi theo đúng nghĩa, có 23 năm sự nghiệp cho Benfica, Porto, Vitoria Setubal, Vitoria Guimaraes, Aves và Salgueiros trước khi giải nghệ vào năm 2000 ở tuổi 41. Louro đã có 23 lần khoác áo Bồ Đào Nha.

Benfica cho biết: “Benfica bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc nhất trước sự ra đi của Silvino Louro. Là cựu thủ môn của CLB và đội tuyển quốc gia, Louro sẽ mãi mãi được người hâm mộ Benfica nhớ đến như một nhân vật nổi bật của thế hệ đã hết lòng tôn vinh biểu tượng trên ngực áo CLB. CLB xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và bạn bè của người quá cố".

Silvino Louro và Jose Mourinho trên băng ghế huấn luyện. ẢNH: MIRROR/GETTY

Những lời tri ân vẫn tiếp tục được gửi đến Silvino Louro từ các CLB khác. Inter Milan và Real Madrid đều đã đưa ra tuyên bố bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới gia đình Louro, đồng thời ca ngợi những đóng góp của Louro bằng cách nhắc đến những danh hiệu mà anh đã giành được tại các CLB của họ.