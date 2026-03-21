Premier League giải thích về 2 tình huống phạt đền trong trận đấu của MU 21/03/2026 13:56

(PLO)- MU được giải thích lý do VAR xác nhận phạt đền cho Bournemouth, đồng thời từ chối quả 11m sau khi Amad ngã trong vòng cấm.

MU đã bị từ chối một quả phạt đền trước khi Bournemouth ghi bàn trong trận hòa 2-2 giữa hai đội ở vòng 33 Premier League vào hôm nay 21-3. MU đã được thông báo rằng VAR kết luận không có đủ sự va chạm để cho họ hưởng quả phạt đền trong tình huống dẫn đến bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Bournemouth.

Khi tỉ số đang là 1-0 cho Manchester United, Amad ngã trong vòng cấm sau pha tranh chấp với Adrien Truffert nhưng yêu cầu được hưởng thêm một quả phạt đền nữa đã bị bác bỏ. Chỉ vài chục giây sau, hậu vệ trái của Bournemouth chuyền bóng cho Ryan Christie và anh dứt điểm hạ gục Senne Lammens để gỡ hòa 1-1 sau quả phạt đền của Bruno Fernandes mở tỉ số vài phút trước đó. Các cầu thủ MU vô cùng tức giận trước quyết định thổi phạt đền của trọng tài.

Trung tâm theo dõi trận đấu Ngoại hạng Anh đã đưa ra phán quyết về vụ việc mạng xã hội X. Bài đăng của Premier League trên mạng xã hội có nội dung: "Bournemouth - phút 67 - Quyết định không thổi phạt đền của trọng tài đối với pha va chạm của Truffert đã được kiểm tra và xác nhận bởi VAR – và kết luận rằng pha va chạm không đủ để cấu thành lỗi".

Amad ngã trong vòng cấm nhưng MU không được hưởng quả 11m thứ hai. ẢNH: SKY SPORTS

Tuy nhiên, MU đã nhanh chóng giành lại thế dẫn trước 2-1 khi quả phạt góc của đội trưởng Bruno Fernandes vô tình bị James Hill đánh đầu phản lưới nhà. Sau đó, tình huống gây tranh cãi tiếp tục xảy ra khi Harry Maguire phạm lỗi với Evanilson trong vòng cấm và nhận thẻ đỏ trực tiếp vì cản trở cơ hội ghi bàn.

Eli Junior Kroupi, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp hai, đã thực hiện thành công quả phạt đền gỡ hòa 2-2 cho Bournemouth. Sau khi Maguire bị truất quyền thi đấu, Michael Carrick đã thay Ayden Heaven vào sân đá cặp với Leny Yoro ở hàng thủ.

Liên quan đến vụ thẻ đỏ của Maguire, Trung tâm Trận đấu Ngoại hạng Anh trên X đã viết: "Bournemouth - phút 78 - Quyết định thổi phạt đền và rút thẻ đỏ cho Maguire vì cản trở cơ hội ghi bàn rõ ràng (DOGSO) đã được VAR kiểm tra và xác nhận – và được xác định là lỗi giữ người mà không có nỗ lực tranh chấp bóng".

Manchester United hiện đang thiếu vắng Lisandro Martinez và Matthijs de Ligt ở hàng phòng ngự, và HLV Carrick không thể chọn Maguire cho trận đấu tiếp theo với Leeds United. May mắn thay, trận đấu đó còn ba tuần nữa mới diễn ra, và hai cầu thủ chấn thương có thể sẽ trở lại vào thời điểm đó. Maguire chỉ bị treo giò một trận và do đó sẽ có thể ra sân trở lại trong các trận đấu với Chelsea, Brentford và Liverpool.

Maguire nhận thẻ đỏ và bị treo giò 1 trận. ẢNH: MIRROR/GETTY

MU đang cạnh tranh quyết liệt với cả ba đội bóng đó, cùng với Aston Villa để giành một suất tham dự Champions League mùa giải tới. Ba suất dường như đang bỏ ngỏ, trong đó Manchester City và Arsenal đang dẫn đầu khá thoải mái. MU hiện vẫn giữ vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League.

Đội của HLV Carrick lẽ ra có thể rút ngắn khoảng cách xuống còn bốn điểm so với đối thủ nếu giành chiến thắng tại sân vận động Vitality, nhưng có lẽ MU sẽ hài lòng với một điểm vì phải chơi thiếu người trước Bournemouth trong 20 phút cuối trận, kể cả thời gian bù giờ.