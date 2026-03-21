MU nhận bài học nhớ đời 21/03/2026 10:53

Fermin Lopez đã có màn trình diễn xuất sắc cho Barcelona trong chiến thắng 7-2 trước Newcastle tại Champions League, sau khi tiền vệ này từ chối lời đề nghị từ MU. Điều này khiến tờ Mirror (Anh) bình luận, "MU nhận bài học nhớ đời sau thất bại trong vụ chuyển nhượng trị giá 61 triệu bảng Anh".

Mirror cho biết, cựu mục tiêu của Manchester United, Fermin Lopez, đã "đâm thêm nhát dao" vào nỗ lực chiêu mộ anh của "quỷ đỏ" sau màn trình diễn xuất sắc tại Champions League trước Newcastle United vào giữa tuần này. Tiền vệ 22 tuổi Lopez đã được Manchester United theo đuổi vào mùa hè năm ngoái cùng với một số đội bóng tại Premier League khác, nhưng lòng trung thành với Barcelona khiến Lopez chưa bao giờ nghĩ đến việc rời đội chủ sân Camp Nou.

Và Barca sẽ vô cùng biết ơn sự lựa chọn của Lopez, bởi anh đã có một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất trong chiến thắng hủy diệt 7-2 trước Newcastle United ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League để giành chiến thắng chung cuộc 8-2, khi đội bóng của HLV Hansi Flick thi đấu rất thăng hoa tại Camp Nou.

Dù Lopez chỉ ghi được một bàn thắng, nhưng tầm ảnh hưởng của anh vượt xa điều đó, khi Lopez mang lại nhịp độ và sự quyết liệt cho tuyến giữa của Barcelona suốt cả trận đấu. Màn ăn mừng bàn thắng của Lopez thể hiện tình yêu sâu sắc dành cho Barcelona, khi anh bắt chước biểu tượng của Barcelona là Lionel Messi.

Trong khi đó, MU, đội đang nỗ lực giành vé trở lại Champions League danh giá, sẽ theo dõi từ xa sau khi thất bại trong việc chiêu mộ Lopez vào năm ngoái. Hồi tháng 8 năm ngoái, tờ Sport của Tây Ban Nha đưa tin MU sẵn sàng đưa ra lời đề nghị trị giá 61 triệu bảng Anh cho tuyển thủ quốc tế người Tây Ban Nha này.

Tuy nhiên, sau đó Fermin Lopez đã nói với tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha) rằng niềm đam mê dành cho Barca đồng nghĩa với việc anh không có ý định rời đi. "Cuối cùng thì ưu tiên của tôi luôn là được ở lại Barca", Fermin Lopez khẳng định, "Tôi đến đây khi mới 12 tuổi, giấc mơ của tôi là được ở đây, được thi đấu cho đội một.

Việc tôi nhận được sự quan tâm từ các CLB khác luôn là một lời khen, nhưng sự thật là tôi luôn có ý định ở lại Barca và có thể gặt hái thành công tại đây. Những cuộc trò chuyện với HLV Hansi Flick là riêng tư, nhưng đúng là chúng tôi đã nói chuyện. Chúng tôi tin tưởng lẫn nhau, HLV Flick tin tưởng tôi, và tôi tin tưởng ông ấy. Khi HLV của bạn thể hiện niềm tin vào bạn và khiến bạn cảm thấy quan trọng, điều đó rất có ý nghĩa.

Nó khiến bạn cảm thấy được trân trọng. Những gì chúng tôi đã thảo luận là giữ vững sự đoàn kết và tiếp tục con đường như năm ngoái để cùng nhau giành các danh hiệu. Tôi tin mình sẽ hoàn thành hợp đồng với Barcelona đến năm 2029. Tôi không muốn rời đi. Tôi yêu CLB này".

Trong hơn 38 trận đấu ở tất cả các giải đấu mùa này cho Barca, Lopez đã ghi được 12 bàn thắng và có 16 pha kiến ​​tạo. Sau màn trình diễn ấn tượng, cầu thủ người Tây Ban Nha và các đồng đội sẽ đối đầu với đối thủ cùng giải La Liga là Atletico Madrid ở vòng tứ kết Champions League, với hai lượt trận diễn ra vào tháng tới.