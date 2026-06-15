Yamal ngồi dự bị ở World Cup 2026 15/06/2026 15:34

(PLO)- Đội tuyển Tây Ban Nha sẽ không có sự phục vụ của Yamal ở các trận vòng bảng World Cup 2026 hoặc anh chỉ có thể ra sân từ ghế dự bị.

HLV Luis de la Fuente xác nhận Lamine Yamal đã bình phục chấn thương và đủ điều kiện thi đấu tại World Cup 2026. Dù vậy, thần đồng của Barcelona sẽ chưa xuất hiện trong đội hình xuất phát ở cuộc chạm trán Cape Verde thuộc bảng H vào đêm 15-6.

Ngôi sao 18 tuổi gặp vấn đề thể lực khi còn thi đấu cho Barcelona vào ngày 22-4. Chấn thương khiến anh bỏ lỡ một số hoạt động quan trọng trong quá trình chuẩn bị của La Roja, đồng thời làm dấy lên lo ngại về khả năng góp mặt tại World Cup.

Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực liên tiếp xuất hiện trong thời gian gần đây đã giúp Yamal kịp trở lại trước thềm giải đấu, dù không chắc ra sân ở vòng bảng hoặc chỉ từ ghế dự bị.

Yamal không may bị chấn thương hồi cuối tháng 4 khi đá cho Barca. Ảnh: EPA.

Trong buổi họp báo trước trận tại Atlanta, HLV De la Fuente cho biết mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch mà đội ngũ y tế đề ra. Theo chiến lược gia của Tây Ban Nha, Yamal đã đạt trạng thái thể lực lý tưởng và sẵn sàng đóng góp cho đội tuyển khi cần thiết.

Nhà cầm quân 65 tuổi cũng tiết lộ Nico Williams và Victor Munoz, hai cầu thủ từng gặp vấn đề sức khỏe trong thời gian qua, đều đã hồi phục tốt. Cả ba đã tham gia trọn vẹn buổi tập cùng toàn đội tại Đại học Kennesaw State ở bang Georgia, cho thấy những lo ngại về lực lượng của Tây Ban Nha đang dần được xóa bỏ.

Thần đồng của bóng đá Tây Ban Nha đã tập luyện trở lại. Ảnh: EPA.

Dù vậy, HLV De la Fuente tỏ ra thận trọng với trường hợp của Yamal. Ông khẳng định các bác sĩ đã bật đèn xanh để cầu thủ trẻ ra sân, nhưng chưa đến mức có thể thi đấu trọn vẹn 90 phút. Điều đó đồng nghĩa với việc ngôi sao thuộc biên chế Barcelona nhiều khả năng sẽ được sử dụng từ băng ghế dự bị nhằm tránh mọi rủi ro không đáng có.

Với chiều sâu đội hình hiện tại, Tây Ban Nha không chịu quá nhiều áp lực phải vội vàng đưa Yamal trở lại. Tuy nhiên, việc tài năng trẻ xuất sắc nhất bóng đá châu Âu đủ khả năng thi đấu vẫn là tin tức cực kỳ quan trọng đối với nhà vô địch Euro.